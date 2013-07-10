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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 11:21 BJT

台湾债市：RP利率区间低位向下测试，投信、寿险端资金偏松

路透台北7月10日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三向下测试。资金调度人士表示，投信、寿险资金偏向宽松，承作RP需求仍强，而RP券源持续短缺下，多以到期续作为主，今日除大型票券商下调公司债RP利率外，也有大型券商调降公债RP利率。

一大型券商资金交易人士称，目前金融市场震荡，交易部位获利不易，只好想办法降低筹资成本增加报酬空间，今天有公债RP部位到期，成交利率已往下测试0.62-0.63% 投信及寿险端的客户都可以接受。

“投信、寿险找券蛮辛苦的、蛮难的。”一位中型证券商交易员说。

大型票券市场人士也指出，今天投信端资金蛮宽裕的，今起调降一个月天期公司债RP成交利率1个基点，客户端接受度相当高，然因公债RP券源欠缺，公债RP成交利率则未同步调降。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，区间低位较上日向下挪移；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%，同于上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，区间高位略较上日微降。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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