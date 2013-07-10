台湾债市：RP利率区间低位向下测试，投信、寿险端资金偏松

路透台北7月10日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三向下测试。资金调度人士表示，投信、寿险资金偏向宽松，承作RP需求仍强，而RP券源持续短缺下，多以到期续作为主，今日除大型票券商下调公司债RP利率外，也有大型券商调降公债RP利率。

一大型券商资金交易人士称，目前金融市场震荡，交易部位获利不易，只好想办法降低筹资成本增加报酬空间，今天有公债RP部位到期，成交利率已往下测试0.62-0.63% 投信及寿险端的客户都可以接受。

“投信、寿险找券蛮辛苦的、蛮难的。”一位中型证券商交易员说。

大型票券市场人士也指出，今天投信端资金蛮宽裕的，今起调降一个月天期公司债RP成交利率1个基点，客户端接受度相当高，然因公债RP券源欠缺，公债RP成交利率则未同步调降。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，区间低位较上日向下挪移；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。