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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 10:48 BJT

新闻稿：韩国央行维持利率在2.50%不变，符合预期

国内金融市场方面，一如国外金融市场一样，价格波动加剧，因美国可能提前削减量化宽松。股市因外资投资资金流出而大幅下挫；与此同时，长期市场利率已与主要经济体一样走升。而韩元在大幅贬值之后，已经升值相当大的幅度。

展望未来，除了密切关注趋势、外部风险变化、以及5月调降指标利率和政府追加预算等经济政策的影响之外，委员会也将引导货币政策，以确保中期物价通胀位于目标区间之内，并确保成长潜力不会因经济增速放缓而受损。(完) (编译 李婷仪 审校 许娜)
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