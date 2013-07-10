香港个股：越秀地产伙拍母公司以17.72亿元人民币中标佛山土地

路透香港7月10日 - 中国房地产商--越秀地产股份有限公司 周三公布，旗下间接拥有95%权益的附属公司与母公司广州越秀旗下的投资基金，以17.72亿元人民币中标位于广东省佛山市禅城区的土地。

根据合作协议，越秀地持股95%的广州东辉及母公司旗下有限合伙投资基金越秀诺成将成立项目公司以开发地块，并分别拥有项目公司的20%及80%股权。

该地块为于佛山市中心，周边有大型超市、学校、医院、公园等设施，占地面积约为5.6万平方米，总可建筑面积约31万平方米。按总可建筑面积计算的平均土地成本每平方米约为5,700元。地块可作住宅用途为期70年，而商业用途则为期40年。

越秀地产目前总土地储备约1,555万平方米，按权益计算，公司应占土地储备约1,433万平方米。

越秀地产早盘尾段股价跌1.05%，报1.89港元，过去一个月跌约9%。

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