《Maguire专栏》大型投机客大举建立谷物期货合约空仓

持仓减少的部分原因，在于过去一年投资机构参与大宗商品市场的程度普遍下滑，因为相对于股市和其他市场，大宗商品市场回报令人失望。

另一部分原因则在于农产品市场的预测人士一致认为，未来几个月农产品价格势必会下跌，因全球供应开始从去年乾旱导致的低点反弹。

因此，如果再度浮现关于新作的忧虑，都可能重燃投资者对农产品的兴趣，从而逆转资金流动，从净卖转为净买。

这种趋势变化也可能引发非商业性交易商一波空头回补。在任何“外部”兴趣的飙升进一步推升价格和市场信心之前，非商业性交易商就会解除所有可能亏损的部位。