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货币新闻 | 2013年 7月 10日 星期三 16:27 BJT

《Maguire专栏》大型投机客大举建立谷物期货合约空仓

持仓减少的部分原因，在于过去一年投资机构参与大宗商品市场的程度普遍下滑，因为相对于股市和其他市场，大宗商品市场回报令人失望。

另一部分原因则在于农产品市场的预测人士一致认为，未来几个月农产品价格势必会下跌，因全球供应开始从去年乾旱导致的低点反弹。

因此，如果再度浮现关于新作的忧虑，都可能重燃投资者对农产品的兴趣，从而逆转资金流动，从净卖转为净买。

这种趋势变化也可能引发非商业性交易商一波空头回补。在任何“外部”兴趣的飙升进一步推升价格和市场信心之前，非商业性交易商就会解除所有可能亏损的部位。

所以，虽然当前投资者和投机客两个群体仍然看空农作物领域，但是整体作物形势只要有一点恶化，都可能触发市场气氛和交易商行为的迅速转变，从而将会提振价格走出近期泥沼。(完) (编译 李爽/王洋/兰秀娟/侯向明; 审校 沈以文/张涛)

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