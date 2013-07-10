版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 11:37 BJT

《汇市简讯》美元指数有望升破关键的84.90

0310GMT

* 美元指数收复周一跌幅，意大利被降评以及欧洲央行执委亚斯穆森有关利率的评论导致欧元下跌

* 亚洲交易时段窄幅交投，目标上看84.92，此为2010-2011年跌势的76.4%回档位

* 五日、10日和20日移动均线上移

* 需收在10日移动均线切入位83.70下方，才会扭转升势

* 亚斯穆森讲话前的84.34和纽约盘高点84.75分别为初步支撑和阻力位(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (翻译 张荻 审校 徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐