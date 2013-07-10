《汇市简讯》美元指数有望升破关键的84.90

* 美元指数收复周一跌幅，意大利被降评以及欧洲央行执委亚斯穆森有关利率的评论导致欧元下跌

* 亚洲交易时段窄幅交投，目标上看84.92，此为2010-2011年跌势的76.4%回档位

* 亚斯穆森讲话前的84.34和纽约盘高点84.75分别为初步支撑和阻力位(完)