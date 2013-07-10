《热点透视》美国银行杠杆比率新规虽属明智之举，但业者仍有操弄空间

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie/Dominic Elliott 编译 张明钧

路透纽约7月9日 - 美国监管机构相对严格的新版银行杠杆规定，显示这些机构并非只是纸老虎。根据美国联邦储备理事会(FED/美联储)、通货监理局(OCC)以及联邦存款保险公司(FDIC)提出的新规定，八家大型银行控股公司权益股本相当于总资产比率不得低于5%，若是FDIC承保银行，则该比率不得低于6%。对于提升金融体系安全而言，这是一个稳健的措施，不过银行业者仍有把事情搞砸的可能。

就规定本身而言，提高杠杆比率实在过于笼统，无法成为有效的风险管理工具。当然这个指标的简易性也是其缺点之一。举例来说，该规定没有揭露资产类型，是债权、股票、现金或衍生品不得而知，同时也没有说明银行资产负债表上各类资产的风险权重。

另外这个指标也没有明确这些资产的配置方式。将10年期及七年期主权债进行对向操作恐怕引火自焚：还记得对冲基金Long-Term Capital Management吗？该公司在1998年倒闭，主要就是类似的金融操作所致。

这样的质疑也适用于贷款。一家公司增加的是危险的次优抵押贷款、还是获得政府担保的抵押贷款，这样的差异也不会显示在杠杆比率上。因此在一场危机之中，一家拥有540亿美元权益资本、资产规模9,000亿美元的银行可能能够安度风暴，但另外一家拥有同样规模背景的银行却可能陷于万劫不复之地。

此外，银行业者往往会想出办法在数字上做文章。雷曼兄弟以往在每季结束前几天，都会运用现已臭名远扬的Repo 105会计操作来出脱资产，藉以压低杠杆比率。若监察机构仅仅注重季末的数字、或一季的平均数字，这将可让银行业者有一些时间做出有害之事。

不过还是要称赞美国监管机构一番。6%的比例比国际清算银行(BIS)的规定高出一倍。当贝尔斯登(Bear Stearns)垮台时，该公司的比例就大概是在3%。美国监管机构也针对业者违反规定时在奖金、股息及股票回购方面祭出更为严格的限制。