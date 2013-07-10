《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月10日

路透基点：台湾兴富发建设签署106.5亿台币担保贷款案--TRLPC
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国建材 300 35 3 7/11簿记建档 交通银行 AAA 7/12 7/15 招商银行 ======================================================================================= *中国铝业 150 20 6 7/11簿记建档 工商银行 AAA 7/12 7/15 交通银行 ======================================================================================= 中国电力 300 45 9 7/11簿记建档 光大银行 AAA 7/15 7/16 投资集团 国开行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *石药集团 60 3 12 7/15簿记建档 光大银行 AA 7/16 7/17 ======================================================================================== *邢台钢铁公司 8 4 12 7/17簿记建档 光大银行 AA- 7/18 7/19 ======================================================================================== *四川九洲 14 3 12 7/17簿记建档 建设银行 AA 7/18 7/19 电器集团 工商银行 ======================================================================================== *中国电力 7 7 12 7/17簿记建档 中信银行 AAA 7/19 7/22 建设集团 银河证券 ======================================================================================== *重庆商业 10 5 12 7/17簿记建档 浦发银行 A+ 7/19 7/22 投资集团 ======================================================================================== 保利协鑫 10 6 12 7/11簿记建档 光大银行 AA 7/12 7/15 ======================================================================================== 中国航空技术 50 20 12 7/12簿记建档 农业银行 AAA 7/15 7/16 国际控股公司 平安银行 ======================================================================================== 中国中冶 39 39 12 7/12簿记建档 中信银行 AAA 7/16 7/17 国开行 ======================================================================================== 广东粤合 4 2 12 7/15簿记建档 浦发银行 A+ 7/17 7/18 资产经营公司 ======================================================================================== 万华实业集团 27 5 12 7/16簿记建档 华夏银行 AA 7/18 7/19 ======================================================================================== 江苏交通 25 25 12 7/16簿记建档 国开行 AAA 7/17 7/18 控股公司 兴业银行 ======================================================================================== 广西投资集团 20 10 12 7/16簿记建档 国开行 AA+ 7/18 7/19 浦发银行 ======================================================================================== 江西高速公路 40 30 12 推迟发行 国开行 AAA -- -- 投资集团 民生银行 ======================================================================================== 大连国有资源 20 10 12 推迟发行 工商银行 AA -- -- 投资 ======================================================================================== 东南网架 6 3 12 推迟发行 中信银行 AA -- -- ======================================================================================== 万达集团 18.5 9 12 推迟发行 建设银行 AA- -- -- ======================================================================================== 南通自来水公司 2.8 1.4 12 推迟发行 浙商银行 AA- -- -- ======================================================================================== 南京港集团 13 3 12 推迟发行 交通银行 AA -- -- 南京银行 ======================================================================================== 云内动力 10 6 12 推迟发行 交通银行 AA -- -- 光大银行 ======================================================================================== 龙力生物 6.5 3 12 推迟发行 华夏银行 AA- -- -- ======================================================================================== 广西交通 30 15 12 推迟发行 国开行 AA+ -- -- 投资集团 浦发银行 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *安徽古井集团 12 4 3 7/15簿记建档 农业银行 AA 7/17 7/18 ======================================================================================== *新华都实业 25 10 5 7/17簿记建档 兴业银行 AA 7/18 7/19 集团股份公司 ======================================================================================== *国能生物 8 4 3 7/17簿记建档 兴业银行 AA 7/18 7/19 发电集团 ======================================================================================== *河北出版 3 3 5 7/17簿记建档 光大银行 AA 7/18 7/19 传媒集团 兴业银行 ======================================================================================== 陕西建工集团 6 3 3 *7/17簿记建档 中信银行 AA *7/19 *7/22 ======================================================================================== 重庆渝富资产 65 30 5 7/11簿记建档 国开行 AA+ 7/12 7/15 经营管理集团 工商银行 ======================================================================================== 重庆航运建设 7.5 5 5 7/11簿记建档 建设银行 AA 7/12 7/15 发展有限公司 国开行 ======================================================================================== 隆鑫控股 8 4 5 7/12簿记建档 工商银行 AA- 7/15 7/16 ======================================================================================== 江苏阳光集团 22 5 3 7/15簿记建档 光大银行 AA 7/16 7/17 ======================================================================================== 河南投资集团 14 7 5 7/16簿记建档 交通银行 AA+ 7/17 7/18 平安银行 ======================================================================================== 上海世纪 10 5 3 7/16簿记建档 中信银行 AA+ 7/18 7/19 出版集团 工商银行 ======================================================================================== 内蒙古博 8 8 5 7/16簿记建档 浦发银行 AA 7/18 7/19 源控股集团 ======================================================================================== 新疆生产建设 6 6 5 7/16簿记建档 兴业银行 AA+ 7/17 7/18 兵团国资经营公司 ======================================================================================== 重庆铁发遂 7.7 3 3 7/16簿记建档 兴业银行 AA 7/17 7/18 渝高速公路公司 中信银行 ======================================================================================== 广百集团 9 9 3 7/16簿记建档 工商银行 AA 7/17 7/18 ======================================================================================== 成都高新投资 15 9 3 推迟发行 光大银行 AA+ -- -- 集团 民生银行 ======================================================================================== 营口港务集团 15.7 15.7 10 推迟发行 中信银行 AA+ -- -- ======================================================================================== 四川龙蟒集团 18 10 5 推迟发行 农业银行 AA -- -- ======================================================================================== 穗恒运A 8.8 4.8 5 推迟发行 华夏银行 AA -- -- ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注:*代表新增。(完) (整理 康熙泽；审校)
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透上海4月5日 - 清明小长假后首个交易日，中国央行继续暂停逆回购，银行间市场 资金面周三维持紧平衡。目前来看，存款准备金例行调整影响暂不明显。对非银机构来说， 跨过季末，七天及以上期限资金价格明显回落，融资成本有所降低。 交易员认为，转到月初，财政投放因素不复存在。随着逆回购存量的不断下降，公开市 场连续净回笼效应恐慢慢增加，下一步需关注央行何时会恢复公开市场资金供给。 华北一银行交易员称，早盘资金面“紧平衡，没那么松，大行有出一些，但也不是特别 多。” 她并表示，今日是存款准备金例行调整日，不过据其观察，目前该因素对资金面影响暂 不明显。线下资金方面，同业存单发行利率有所下行，但幅度不算太大。 中国央行稍早公告，因银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场继续不进行操 作，为连续第八日暂停操作。考虑到清明假日到期顺延部分，单日净回笼900亿元人民币。 至此，逆回购最新存量余额为2,000亿元。 上海一券商交易员补充说，今日已有对非银机构报出不到4%的七天回购价格，较季末前 明显回落