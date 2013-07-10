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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 17:24 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月10日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

 发行人        注册金额 拟发规模  期限   发行日     主承销商   主体评级  起息日  上市日 
               (亿元)   (亿元)   (月)                                  (缴款日) 
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*中国建材       300      35       3  7/11簿记建档  交通银行     AAA     7/12    7/15
                                          招商银行                     
=======================================================================================
*中国铝业       150      20       6  7/11簿记建档  工商银行     AAA     7/12    7/15
                                交通银行                     
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中国电力        300      45       9  7/11簿记建档  光大银行     AAA     7/15    7/16
投资集团                                           国开行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
    
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日      主承销商 主体评级   起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日) 
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*石药集团      60        3      12   7/15簿记建档  光大银行    AA        7/16     7/17 
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*邢台钢铁公司   8        4      12   7/17簿记建档  光大银行    AA-       7/18     7/19 
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*四川九洲      14        3      12   7/17簿记建档  建设银行    AA        7/18     7/19 
电器集团                                           工商银行
========================================================================================
*中国电力       7        7      12   7/17簿记建档  中信银行    AAA       7/19     7/22 
建设集团                                           银河证券
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*重庆商业      10        5      12   7/17簿记建档  浦发银行    A+        7/19     7/22 
投资集团                                           
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保利协鑫       10        6      12   7/11簿记建档  光大银行    AA        7/12     7/15 
========================================================================================
中国航空技术   50       20      12   7/12簿记建档  农业银行    AAA       7/15     7/16
国际控股公司                                       平安银行 
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中国中冶       39       39      12   7/12簿记建档  中信银行    AAA       7/16     7/17
                                国开行
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广东粤合        4        2      12   7/15簿记建档  浦发银行     A+       7/17     7/18
资产经营公司
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万华实业集团   27        5      12   7/16簿记建档  华夏银行    AA        7/18     7/19   
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江苏交通       25       25      12   7/16簿记建档  国开行      AAA       7/17     7/18   
控股公司                                           兴业银行     
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广西投资集团   20       10      12   7/16簿记建档  国开行      AA+       7/18     7/19
                                                   浦发银行
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江西高速公路   40       30      12     推迟发行    国开行      AAA        --       --
投资集团                                           民生银行
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大连国有资源   20       10      12     推迟发行    工商银行    AA         --       --
投资      
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东南网架        6        3      12     推迟发行    中信银行    AA         --       --
 
========================================================================================
万达集团       18.5      9      12     推迟发行    建设银行    AA-        --       --
========================================================================================
南通自来水公司 2.8       1.4    12     推迟发行    浙商银行    AA-        --       --
========================================================================================
南京港集团     13        3      12     推迟发行    交通银行    AA         --       --
                                                   南京银行
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云内动力       10        6      12     推迟发行    交通银行    AA         --       --
                                        光大银行
========================================================================================
龙力生物      6.5        3      12     推迟发行    华夏银行    AA-        --       --
 
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广西交通       30       15      12     推迟发行    国开行      AA+        --       --
投资集团                                           浦发银行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)   (亿元)   (年)                                    (缴款日)
========================================================================================
*安徽古井集团  12       4      3    7/15簿记建档   农业银行     AA      7/17      7/18  
========================================================================================
*新华都实业    25      10      5    7/17簿记建档   兴业银行     AA      7/18      7/19 
集团股份公司                                         
========================================================================================
*国能生物       8       4      3    7/17簿记建档   兴业银行     AA      7/18      7/19
发电集团                                           
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*河北出版       3       3      5    7/17簿记建档   光大银行     AA      7/18      7/19
传媒集团                                           兴业银行
======================================================================================== 
陕西建工集团    6       3      3   *7/17簿记建档   中信银行     AA     *7/19     *7/22
========================================================================================
重庆渝富资产   65      30      5    7/11簿记建档   国开行       AA+     7/12      7/15
经营管理集团                                       工商银行
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重庆航运建设    7.5     5      5    7/11簿记建档   建设银行     AA      7/12      7/15
发展有限公司                                       国开行
========================================================================================
隆鑫控股        8       4      5    7/12簿记建档   工商银行     AA-     7/15      7/16
========================================================================================
江苏阳光集团   22       5      3    7/15簿记建档   光大银行     AA      7/16      7/17
========================================================================================
河南投资集团   14       7      5    7/16簿记建档   交通银行     AA+     7/17      7/18  
                                                   平安银行
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上海世纪       10       5      3    7/16簿记建档   中信银行     AA+     7/18      7/19  
出版集团                                           工商银行
========================================================================================
内蒙古博        8       8      5    7/16簿记建档   浦发银行     AA      7/18      7/19  
源控股集团      
========================================================================================
新疆生产建设    6       6      5    7/16簿记建档   兴业银行     AA+     7/17      7/18  
兵团国资经营公司                                     
========================================================================================
重庆铁发遂      7.7     3      3    7/16簿记建档   兴业银行     AA      7/17      7/18  
渝高速公路公司                                     中信银行
========================================================================================
广百集团        9       9      3    7/16簿记建档   工商银行     AA      7/17      7/18
========================================================================================   
成都高新投资   15       9      3     推迟发行      光大银行     AA+     --        --
集团                                               民生银行
========================================================================================
营口港务集团   15.7    15.7   10     推迟发行      中信银行     AA+     --        --
========================================================================================
四川龙蟒集团    18      10     5     推迟发行      农业银行     AA      --        --
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穗恒运A         8.8     4.8    5     推迟发行      华夏银行     AA      --        --
 
========================================================================================
    
4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
暂无 
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注:*代表新增。(完)

 (整理 康熙泽；审校)

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