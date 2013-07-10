香港热股：周大福早盘收涨逾10%，首季销售亮眼

路透香港7月10日 - 受到首季销售较预期佳激励，香港珠宝零售商--周大福珠宝集团有限公司 周三早盘收涨逾10%，涨幅排名前列，盘中并创下逾一个月来高点。然在金价前景疲弱之际，市场对其后市看法相对审慎。

摩根大通发布报告指出，4月以来的黄金销售动能延续至7月，且珠宝销售亦见回升，将周大福每股盈余小幅调高2%，维持“加码”评级。

周大福扬早盘收市升10.23%至8.94港元，稍早最高至9.4港元，为6月5日9.70港元以来最高；涨幅为早盘交易第五大，亦胜过大盘恒生指数 的0.34%。

周大福在昨日收盘后公布，至6月30日止的2013/14年度首季的整体同店销售按年增长48%，主要受惠于黄金产品销售增加。

不过，分析师也指出，周大福毛利因黄金销售占比增加而受压，且金价持续下跌可能会影响相关商品的买气。投行大多维持评级不变，部份投行调降目标价格。

“黄金价格前景黯淡，毛利率也存在着不确定因素，明年度的产品结构以及销售亦缺乏能见度，我们将周大福的目标价由8.50调降至8.0。”美银美林分析师在报告中写道。

周大福首季营业额同比增长63%，其中黄金产品销售占69%，其次是珠宝镶嵌首饰占16%，铂金/K金产品占12%。

瑞士信贷亦提及由首季港澳地区珠宝首饰平均售价按年下降28%至12,000-13,000港元，反映出中国消费者对于毛利较高的珠宝商品消费意欲仍疲弱，整体毛利率将持续受压。