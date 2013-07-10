香港热股：周大福早盘收涨逾10%，首季销售亮眼

中国债市动态：国债招标弱于预期打压二级情绪，国债期货收窄涨幅
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透香港7月10日 - 受到首季销售较预期佳激励，香港珠宝零售商--周大福珠宝集团有限公司 周三早盘收涨逾10%，涨幅排名前列，盘中并创下逾一个月来高点。然在金价前景疲弱之际，市场对其后市看法相对审慎。
摩根大通发布报告指出，4月以来的黄金销售动能延续至7月，且珠宝销售亦见回升，将周大福每股盈余小幅调高2%，维持“加码”评级。
周大福扬早盘收市升10.23%至8.94港元，稍早最高至9.4港元，为6月5日9.70港元以来最高；涨幅为早盘交易第五大，亦胜过大盘恒生指数 的0.34%。
周大福在昨日收盘后公布，至6月30日止的2013/14年度首季的整体同店销售按年增长48%，主要受惠于黄金产品销售增加。
不过，分析师也指出，周大福毛利因黄金销售占比增加而受压，且金价持续下跌可能会影响相关商品的买气。投行大多维持评级不变，部份投行调降目标价格。
“黄金价格前景黯淡，毛利率也存在着不确定因素，明年度的产品结构以及销售亦缺乏能见度，我们将周大福的目标价由8.50调降至8.0。”美银美林分析师在报告中写道。
周大福首季营业额同比增长63%，其中黄金产品销售占69%，其次是珠宝镶嵌首饰占16%，铂金/K金产品占12%。
瑞士信贷亦提及由首季港澳地区珠宝首饰平均售价按年下降28%至12,000-13,000港元，反映出中国消费者对于毛利较高的珠宝商品消费意欲仍疲弱，整体毛利率将持续受压。
金价今年迄今已跌近30%，上周后期再度承压，因美国就业数据强劲引发美国联邦储备理事会(美联储/FED)提前撤出购债的忧虑。现货金 每盎司约报1,244美元，去年9月最高达到1,800美元以上。（完） (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12