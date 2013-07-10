台湾货币市场：短率持稳低档，RP成交利率向下测试

中国经济：雄安新区将有针对性培育发展科技创新企业和高端高新产业--专家
路透北京4月5日 - 针对中国国务院决定设立河北雄安新区，中国京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪称，承接非首都功能疏解是设立雄安新区的首要任务，要增强新区的自我发展能力，重点是要紧跟世界发展潮流，有针对性地培育和发展科技创新企业，发展高端高新产业，并积极探索体制机制改革创新。
* 拆入需求低迷，央行加强回收隔夜资金
* 短票发行量偏低，惟下调利率不易
* RP券源持续短缺，成交利率向下测试
路透台北7月10日 - 台湾银行间短率周三持稳于既有区间。银行资金调度人士指出，虽然近日央行加强委由大型行库收回市场隔夜游资力道，不过市场资金仍相当充沛，由于处在提存期初，拆入的需求相当低迷。
他们表示，央行本周透过大型行库收回市场隔夜游资的金额，的确较此前增加了许多。揣测可能是担忧美国与中国两大经济体货币政策的转向而微调，不过台湾基本面条件仍相当疲弱，理论上还是要维持宽松局面。
〞同向的太多了，票券商与小银行的缺口很少。〞一位本地银行资金调度人士说。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为负28亿台币，累计超额准备为负53亿，加计前期1%的超额准备为1,000亿台币。
本地时间12:00时，
**台币兑美元 走升0.58角报30.062。
**台股 涨0.60%，报8,018.98点；成交量 报605.07亿台币。
**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.385%。今日区间暂在0.380-0.388%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.420%，上日在0.380-0.425%。
**短票发行量持续偏低**
在短票市场方面，票券商交易员普遍表示，本周受资金落点偏少影响，到期续发的量本就偏低，再加上新的票券发行需求也不高，使得整体发票量维持偏低水准。
一票券商交易主管称，目前次级短票成交利率维持在0.68%水准，虽试图对公股银行开低至0.67%，但买方对利率颇为坚持。在央行仍控管存单发行余额介于6.4-6.5兆水准前提下，纵然票少钱多状况持续，但要进一步拉低成交利率的机率不大。
另一票券商交易员则指出，由于央行收受存单的态度仍趋于消极，再加上近期企业为发放现金股利，将资金短暂停泊在货币市场与货币型基金，因此市场的资金状况相当充沛。不过目前似乎处于短票发行的空窗期，因此难见短率有走扬的机会。
30天期短票利率主要交投仍落在0.68%-0.69%，与上日持平，0.69%以较长天期及免保票为主。
台湾央行今日存单到期金额80亿台币，存单发行金额待稍晚公布。 周四央行存单到期金额3,367.3亿台币，周五为3,578亿。
**RP利率下调**
台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三向下测试。资金调度人士表示，投信、寿险资金偏向宽松，承作RP需求仍强，而RP券源持续短缺下，多以到期续作为主，今日除大型票券商下调公司债RP利率外，也有大型券商调降公债RP利率。
一大型券商资金交易人士称，目前金融市场震荡，交易部位获利不易，只好想办法降低筹资成本增加报酬空间，今天有公债RP部位到期，成交利率已往下测试0.62-0.63% 投信及寿险端的客户都可以接受。
“投信、寿险找券蛮辛苦的、蛮难的。”一位中型证券商交易员说。
大型票券市场人士也指出，今天投信端资金蛮宽裕的，今起调降一个月天期公司债RP成交利率1个基点，客户端接受度相当高，然因公债RP券源欠缺，公债RP成交利率则未同步调降。
证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，区间低位较上日向下挪移；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%，同于上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，区间高位略较上日微降。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 张喜良)
路透北京4月5日 - 针对中国国务院决定设立河北雄安新区，中国京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪称，承接非首都功能疏解是设立雄安新区的首要任务，要增强新区的自我发展能力，重点是要紧跟世界发展潮流，有针对性地培育和发展科技创新企业，发展高端高新产业，并积极探索体制机制改革创新。
路透4月4日 - 穆迪称，新西兰Aaa评等受到该国较高经济韧力、有效的机构和政策以及财政状况强劲等因素的支撑。 穆迪预计新西兰2017年和2018年实质GDP增幅在3.0%左右，超过Aaa评级主权国家中值2.0%。 穆迪称较长期来看，新西兰潜在GDP增速高于许多Aaa主权评级国家的增速。 穆迪称，新西兰评级展望前景稳定，受到该国经济极具韧性以及强劲财政状况支撑。(完) (编译 李爽 审校 刘秀红)
近日，IMF公布了最新全球外汇储备季度报告，人民币外汇储备首次出现在IMF的统计之中，是一件值得庆贺的事情。根据IMF披露的数据，去年第四季全球央行持有845亿美元人民币外汇储备，占全球外汇储备的1.1%。第一次公布人民币外汇储备占比并未显着上升，有可能给一些较乐观的预测吹了一阵小凉风，但也没有必要大惊小怪。