路透基点：11家银行参与富豪产业信托48亿港元再融资案--RLPC

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透香港7月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，11家银行已参与富豪产业信托的48亿港元(6.19亿美元)五年期再融资。
这11家银行是：恒生银行(10亿港元)、东亚银行(8.5亿港元)、华侨银行(5亿港元)、三井住友银行(5亿港元)、大华银行(5亿港元)、澳新银行(澳盛银行)(4亿港元)、法国东方汇理银行)(4亿港元)、中国建设银行香港分行(2.5亿港元)、中国光大银行(2亿港元)、中国建设银行(亚洲)(1亿港元)以及中国信托商业银行(1亿港元)。
一如先前报导，这笔子弹式贷款将提供综合收益187个基点，其中费用125个基点。利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码162个基点。
消息人士称，恒生银行担任代理行。
富豪产业信托在香港有六处酒店房产。
2012年3月时，富豪产业信托自行安排，与12家银行签署一笔45亿港元三年期贷款。借款人为Bauhinia Hotels Ltd及Rich Day Investments Ltd，贷款价格为综合收益约200个基点。(完)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会