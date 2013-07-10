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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 12:30 BJT

路透基点：11家银行参与富豪产业信托48亿港元再融资案--RLPC

路透香港7月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，11家银行已参与富豪产业信托的48亿港元(6.19亿美元)五年期再融资。

这11家银行是：恒生银行(10亿港元)、东亚银行(8.5亿港元)、华侨银行(5亿港元)、三井住友银行(5亿港元)、大华银行(5亿港元)、澳新银行(澳盛银行)(4亿港元)、法国东方汇理银行)(4亿港元)、中国建设银行香港分行(2.5亿港元)、中国光大银行(2亿港元)、中国建设银行(亚洲)(1亿港元)以及中国信托商业银行(1亿港元)。

一如先前报导，这笔子弹式贷款将提供综合收益187个基点，其中费用125个基点。利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码162个基点。

消息人士称，恒生银行担任代理行。

富豪产业信托在香港有六处酒店房产。

2012年3月时，富豪产业信托自行安排，与12家银行签署一笔45亿港元三年期贷款。借款人为Bauhinia Hotels Ltd及Rich Day Investments Ltd，贷款价格为综合收益约200个基点。(完)

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