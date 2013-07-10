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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 12:32 BJT

东京汇市：美元多头气势不减，疲软的中国贸易数据打压澳元

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2779    1.2780     -0.01     -3.15    1.3194
 美元/日圆                     100.93    101.14     -0.21    +16.36     86.74
 欧元/日圆                     128.99    129.26     -0.21    +12.69    114.46
 美元/瑞郎                     0.9731    0.9723     +0.08     +6.29    0.9155
 英镑/美元                     1.4872    1.4865     +0.05     -8.49    1.6251
 美元/加元                     1.0518    1.0520     -0.02     +6.02    0.9921
 澳元/美元                     0.9181    0.9175     +0.07    -11.66    1.0393
 新西兰元/美                   0.7853    0.7850     +0.04     -5.19    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     92.680    92.800     -0.13     +2.83    90.130
 新西兰元/日                   79.250    79.390     -0.18    -43.72   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     150.12    150.34     -0.15     +6.60    140.82
 澳元/新西兰                   1.1692    1.1677     +0.13     -6.76    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 沈以文)

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