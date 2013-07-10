版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 18:23 BJT

CNH市场动态：离岸即期小幅走弱，疲弱的出口及中间价限缩汇价区间交投

路透香港7月10日 - 香港离岸人民币即期汇价 周三小幅走弱，中国6月整体进出口罕见地双降，加深经济不确定性，一度令离岸人民币回跌至6.1400以上。不过较高的中间价最终给予支撑。市场依旧处于区间整理。

“今天（美元兑人民币)中间价比我们预期地低了一点，央行维稳的意图比较明显。”一中资银行人士说。

他表示，一般仍较为看淡中国经济，使得离岸汇价一直略弱于在岸汇价，但目前也不存在人民币大幅贬值的预期，短期内离岸汇价还没有明显的单边走势，预料在6.1200-6.1500区间来回。

本地时间下午5:40时，离岸人民币 报6.1370，上日尾盘在6.1360，盘中区间在6.1355-6.1420。

央行今日中间价开在6.1652，上日在6.1730；市场人士指出，中间价格上涨带动稍早作多美元/人民币无本金远期外汇(NDF)交易员了结之前部位。

＂NDF跟中间价比较相关，但美元/人民币长天期溢价还是在相对高的水平，还是反映中国经济疲弱、美国减少量化宽松，市场对于下半年人民币升值的预期减弱。＂一外资银行人士说。

本地时间下午5:55，美元兑人民币一年期NDF 报6.2900/6.2950，上日尾盘约在6.2930。

汇丰发布评论指出，6月进出口远低于市场预期，反映出外部需求疲弱，内需亦不振。随着经济下行压力增加，稳增长宜与结构调整并重。近期总理李克强谈话透露确保增长不低于底线。近期政策可能微调以防经济快速下滑。(完)

人民币汇率相关新闻

人民币汇率市场报导/掉期

人民币在岸相关新闻

人民币离岸/NDF相关新闻

人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐