新闻稿：中国6月出口同比下降3.1%，进口降0.7%--海关

（以下为7月10日中国海关发布的中国1-6月外贸情况新闻稿）

海关总署今天公布今年上半年外贸进出口情况。据海关统计，今年上半年，我国进出口总值12.51万亿元人民币（折合19976.9亿美元），扣除汇率因素后同比（下同）增长8.6%。其中出口6.59万亿元人民币（折合10528.2亿美元），增长10.4%；进口5.92万亿元人民币（折合9448.7亿美元），增长6.7%；贸易顺差6770.6亿元人民币（折合1079.5亿美元），扩大58.5%。

6月当月，我国进出口总值2万亿元人民币（折合3215.1亿美元），下降2%。其中出口1.09万亿元人民币（折合1743.2亿美元），下降3.1%；进口0.91万亿元人民币（折合1471.9亿美元），下降0.7%；贸易顺差1693.4亿元人民币（折合271.3亿美元），收窄14%。

2013年上半年，我国外贸进出口的主要情况是：

今年上半年我国进出口呈现逐步回落态势。一季度，我国进出口值为9752.5亿美元，同比增速为13.5%。二季度进出口10224.4亿美元，同比增速为4.3%。其中，5月份我国外贸增速仅为0.3%，6月份则进一步下滑至负增长2%。

一般贸易增长平缓、加工贸易增长乏力。上半年，我国一般贸易进出口10358.8亿美元，增长6.3%，占同期我国进出口总值的51.9%。一般贸易项下逆差233.7亿美元，收窄56.7%。同期，我国加工贸易进出口6496.8亿美元，增长1.1%，所占比重为32.5%。加工贸易项下顺差1729.6亿美元，收窄7.6%。

与欧盟、日本双边贸易出现下降，对美国、东盟贸易稳定增长。上半年，中欧双边贸易总值2592.1亿美元，下降3.1%。同期，中美双边贸易总值为2440.1亿美元，增长5.6%。上半年，与东盟双边贸易总值为2105.6亿美元，增长12.2%。内地与香港双边贸易总值为2066.5亿美元，增长40.2%。中日双边贸易总值为1469.2亿美元，下降9.3%，占我外贸总值的7.4%。

广东、江苏等7个省市对外贸易合计占8成，中西部外贸出口较快增长。上半年，广东进出口总值5544.1亿美元。同期，江苏进出口总值分别为2600.5亿美元，略降0.1%；北京（含中央在京单位）进出口2108.3亿美元，增长1.7%；上海进出口2064.8亿美元，下降3.7%。此外，浙江、山东和福建进出口总值分别为1593.9亿、1235.9亿和827亿美元。上述7省市进出口值合计占我进出口总值的80%。

从出口方面来看，上半年，山西、安徽、新疆和江西等部分中西部省份的出口增速分别为52.3%、44.2%、24.6%和17%，明显高于同期我国出口总体增速。

外商投资企业所占比重回落，私营企业进出口增长较快。上半年，外商投资企业进出口9058.4亿美元，占我外贸总值的45.3%，所占比重较去年同期下滑了4.1个百分点。同期，私营企业进出口6320.9亿美元，增长34.3%，高出我外贸总体增速25.7个百分点，占我外贸总值的31.6%。此外，国有企业进出口3615亿美元，占我外贸总值的18.1%。

机电产品出口稳定增长，传统劳动密集型产品表现良好。上半年，我国机电产品出口6085.6亿美元，增长10.7%，占同期我国出口总值的57.8%。同期，出口纺织品、服装、箱包、鞋类、玩具、家具、塑料制品等7大类劳动密集型产品2100.2亿美元，增长12.6%，高出同期我国出口总体增速2.2个百分点。