中国汇市：人民币早盘走弱与中间价相反，受6月进出口疲弱拖累

* 人民币即期早盘走弱，与中间价背道

* 中间价续升，中美战略经济对话提供支撑

* 短期汇率可能仍在6.12-14元之间

* 6月疲弱贸易数据拖累人民币汇率

路透北京7月10日 - 人民币兑美元即期 周三早盘走弱，与中间价上扬背道而驰。新出炉的上半年贸易数据低于预期，尤其是6月进出口双降局面，强化了中国经济放缓预期，进一步推动人民币走弱，相应增加人民币贬值气氛。

交易人士称，尽管隔夜美元指数上涨，但人民币中间价依旧继续上扬78个点子，料为监管层在中美战略经济对话期间作出的政治姿态。

交易员并指出，CNH的走弱进一步影响国内交易者的情绪，且有几家大行贵金属的购汇盘亦在推低人民币价格。不过下午可能仍有一波行情，应该会令人民币跌幅适度收窄，而后期人民币汇率升贬值预期分化仍将持续，整个交易区间震荡几率更高，可能仍维持在6.12-6.14元间。

北京时间12:30，人民币兑美元即期报6.1359元，上日收报6.1295元。今日人民币兑美元中间价 为6.1652元，上日中间价为6.1730元。

“数据出来以后也有一些自营在做多美元。现在感觉整个市场比较薄，进出口不像以前那么好，客盘也相对清淡了，左右价格的也就不是以前的客盘flow，而是一些非客盘的因素，所以像自营、油盘、贵金属什么的一出来就会引起市场上上下下的。”上海一银行交易员称。

上述交易员称，近期感觉市场比较均衡，短期还是一个振荡吧，中长期要看美国复苏的情况，一旦比较明显的复苏，对新兴市场流动性的抽走还是会比较强的。而中国情况会相对稳定一些，汇率政策可能不会有多大的波动，投资收益率来看也还是比美国好一些，资金不会马上从中国走掉。

中国6月进出口出现17个月来罕见的双双负增长，远低于市场预期。在全球经济增长乏善可陈，人民币兑美元升值的背景下，下半年贸易前景仍不容乐观。

东京汇市美元指数周三徘徊在三年高位附近，澳元则一度受创，因早前公布的中国贸易数据令人失望，增强了中国经济放缓的预期。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2889/32，上日尾盘为6.2930。

北京时间12:34，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1365/95元，上一交易日尾盘报6.1365元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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