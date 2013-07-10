中国债市：回购持稳但利率互换普涨，缴税期将至流动性预期趋谨慎

路透上海7月10日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三普涨，与现券一样无视总体持稳的回购利率，因随着缴税期的临近和回购利率的不断回落，市场对流动性的乐观预期渐淡，而转向谨慎。

交易员认为，今日IRS短端领涨应与资金预期紧密相关，但长端未来走势还要继续观察经济基本面的变化。

资金市场上，隔夜和七天回购加权利率 持稳，但14天期走升。交易员表示，隔夜资金供应仍相对充裕，但略长期限品种需求见涨，略显供不应求，显示在财税上缴和大行分红等因素压制下，主力融出方对未来资金面并不敢过于乐观。

北京一银行交易员称，今日现券收益率和IRS全线走升，或与机构预计资金利率继续下行空间受限有关，缴税期将近则进一步加重压力。

“估计下周资金能略有好转，毕竟(准备金可能)退款，然后公开市场到期多。”该交易员表示。

中国6月进出口出现17个月来罕见的双双负增长，远低于市场预期。在全球经济增长乏善可陈，人民币兑美元升值的背景下，下半年贸易前景仍不容乐观。 另外，国家统计局将于下周一(15日)召开经济运行情况新闻发布会，公布GDP等数据。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.8570/3.9510 3.8360/3.9150 3.8300/3.9075 3.8575/3.9450 3.8263/4.1338

上日 3.8450/3.9410 3.7390/3.8200 3.7470/3.8270 3.7540/3.8400 3.7738/3.9988

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变化 +0.0120/+0.0100 +0.0970/+0.0950 +0.0830/+0.0805 +0.1035/+0.1050 +0.0525/+0.1350

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。