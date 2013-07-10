中国债市：回购持稳但利率互换普涨，缴税期将至流动性预期趋谨慎

中国债市动态：国债招标弱于预期打压二级情绪，国债期货收窄涨幅
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透上海7月10日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三普涨，与现券一样无视总体持稳的回购利率，因随着缴税期的临近和回购利率的不断回落，市场对流动性的乐观预期渐淡，而转向谨慎。
交易员认为，今日IRS短端领涨应与资金预期紧密相关，但长端未来走势还要继续观察经济基本面的变化。
资金市场上，隔夜和七天回购加权利率 持稳，但14天期走升。交易员表示，隔夜资金供应仍相对充裕，但略长期限品种需求见涨，略显供不应求，显示在财税上缴和大行分红等因素压制下，主力融出方对未来资金面并不敢过于乐观。
北京一银行交易员称，今日现券收益率和IRS全线走升，或与机构预计资金利率继续下行空间受限有关，缴税期将近则进一步加重压力。
“估计下周资金能略有好转，毕竟(准备金可能)退款，然后公开市场到期多。”该交易员表示。
中国6月进出口出现17个月来罕见的双双负增长，远低于市场预期。在全球经济增长乏善可陈，人民币兑美元升值的背景下，下半年贸易前景仍不容乐观。 另外，国家统计局将于下周一(15日)召开经济运行情况新闻发布会，公布GDP等数据。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
----------------------------------------------------------------------------------------
今日 3.8570/3.9510 3.8360/3.9150 3.8300/3.9075 3.8575/3.9450 3.8263/4.1338
上日 3.8450/3.9410 3.7390/3.8200 3.7470/3.8270 3.7540/3.8400 3.7738/3.9988
----------------------------------------------------------------------------------------
变化 +0.0120/+0.0100 +0.0970/+0.0950 +0.0830/+0.0805 +0.1035/+0.1050 +0.0525/+0.1350
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3,181.2亿元，较5月的2,392.81亿元增逾三成。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12