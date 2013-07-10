台湾经济：美货币政策正常化，外资流出对台湾冲击不若东协大--星展

中国债市动态：国债招标弱于预期打压二级情绪，国债期货收窄涨幅
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透台北7月10日 - 星展银行周二出具报告指出，针对美联储将缩减购债规模，台湾无法幸免于资金从新兴市场流出的风险，不过相对亚洲地区其他市场，受伤程度相对较小。
星展银行周二的报告指出，台湾在2008年以后的QE过程中，外资流入不若其他东协国家多，因此资金流出压力相对有限。
星展银行分析师马铁英认为，相对于香港及新加坡，台湾央行对国内利率控制较多，当美国利率上扬时，因为台湾通膨低，再加上外币负债部位亦小，因此央行在升息及容忍汇率稍微走贬中可弹性调整其政策。
此外，星展认为，美国货币政策正常化的实施前提在于美国经济进入能自我支撑的复苏，美国经济走强将带动亚洲出口的需求，台湾因为对美贸易比重高，因此将能够受惠。
但股市方面，过去五年以来由于外资对台股参与度增加，因此若美国紧缩货币政策、资金流出新兴市场，台股 难免面临修正，但持续时间不会太长，主要因为美国经济将逐渐复苏、企业获利改善。
债市部分，星展认为，外资流出的影响相对较小，但公债则会受到美国利率走升的影响，历史数据也显示两者的关联度很高，预期债券殖利率将会走扬。
房市部分，星展表示，近几年来受市场超低利率影响，台湾房价在2010~2012年间年成长率为11.6%，远超过经济成长率。台北市的房屋价格与收入比由2008年的9.8倍，恶化至2012年的13.3倍。若利率走扬，房贷负担变重，还款风险也会随之上扬。(完) (记者 高洁如；审校 黄凯)
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12