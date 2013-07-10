台湾经济：美货币政策正常化，外资流出对台湾冲击不若东协大--星展

路透台北7月10日 - 星展银行周二出具报告指出，针对美联储将缩减购债规模，台湾无法幸免于资金从新兴市场流出的风险，不过相对亚洲地区其他市场，受伤程度相对较小。

星展银行周二的报告指出，台湾在2008年以后的QE过程中，外资流入不若其他东协国家多，因此资金流出压力相对有限。

星展银行分析师马铁英认为，相对于香港及新加坡，台湾央行对国内利率控制较多，当美国利率上扬时，因为台湾通膨低，再加上外币负债部位亦小，因此央行在升息及容忍汇率稍微走贬中可弹性调整其政策。

此外，星展认为，美国货币政策正常化的实施前提在于美国经济进入能自我支撑的复苏，美国经济走强将带动亚洲出口的需求，台湾因为对美贸易比重高，因此将能够受惠。

但股市方面，过去五年以来由于外资对台股参与度增加，因此若美国紧缩货币政策、资金流出新兴市场，台股 难免面临修正，但持续时间不会太长，主要因为美国经济将逐渐复苏、企业获利改善。

债市部分，星展认为，外资流出的影响相对较小，但公债则会受到美国利率走升的影响，历史数据也显示两者的关联度很高，预期债券殖利率将会走扬。