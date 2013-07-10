专栏节选：４Ｇ执照的价值--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自x月x日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 台湾的４Ｇ 执照竞标已起跑，除了既有的四家──中华电信、台湾大哥大、远传及亚太，鸿海、顶新和新纤也来参一脚。这三位新同学到底在想什么？

４Ｇ 得标厂商至少先得花个一百亿新台币取得执照，但这只是入场费，后续还得买设备，架基地台；而基地台是一项耗力费时的工程，因此，新进者购并其他规模较小的３Ｇ业者，是最快跨入经济门槛的方法。这么一来，整个４Ｇ投资恐怕得要好几百亿元之谱。

此外，新进者还得与前述几家既有的大哥争夺市场，最后可能只分到一点点的市占率。为什么这三家新手要冒这么大的风险，加入一场胜率不高的战局？我也不知道答案，但可以确定的是，未来的电信业一定比现在更迷人，而一切都与「资料」（data）有关。

当今科技界三大巨头：谷歌、苹果和三星。谷歌的商业模式都和资料有关，在其搜寻引擎上的每个动作，都是一个资料点；单个资料点本身毫无价值，但如果每天累积数十亿个资料点，就变成关键的深度分析了。

苹果也有意进入这块领域，这也是它建立地图功能的原因，但结果却是场灾难。当我在台湾时，iPhone显示的地点却是在中国某个有相同路名的城市。然而，当使用地图功能时，苹果可以知道使用者的地点，并将个人化的广告讯息传送给用户；比方说，你的某位脸书朋友正在对街的星巴克享用拿铁，你要不要加入？

当智慧型手机成为商品时，苹果还能将用户绑在自己的云端或iTunes里，甚至开放iOS给其他平台使用，藉此掌握大量资料。至于三星，则一点机会都没有；三星就只是卖硬体而已，当中国白牌手机在全球泛滥后，三星的处境更加岌岌可危。

苹果将自己定位为后硬体世界的品牌时，资料和软体是相当关键的营运价值。现在想像你是鸿海，作为苹果供应链的一环，当硬体不再吃香时，你要如何面对新的挑战？于是，鸿海积极寻找进入资料赛局的考量很合理，而电信业正是最佳途径。电信业的新价值不在于收取传输费用，资料品质才是最具价值的一环。或许未来业者会为了掌握资料市占率，只收取极低廉的费用。

资料的价值会因每增加一笔资料而呈几何上升。了解顾客买了什么，很好；若能知道顾客何时买、何处买、买多少，价值又增加好几倍。一支手机可让电信公司知道所有客户资料，一旦行动支付普及后，消费者把手机当信用卡，电信公司便可同步取得客户所有交易资料，并在处理分析后，卖给全球消费性产品的制造商。

未来，电信公司会成为蒐集资料，并将之价值化的第一线。这就解释了，何以这些传统产业及ＩＴ硬体制造商，都如此热中竞标４Ｇ 执照了。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.