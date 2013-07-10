欧洲个股：ING将韩国投资管理业务出售给麦格理，交易料第四季完成

路透7月10日 - 荷兰国际集团(ING) 周三表示，已同意将在韩国的投资管理业务出售给澳洲金融服务集团麦格理 。

ING在声明中称，交易对其财报料不会产生重大影响。该交易还需要监管机构的批准。ING预计交易在今年第四季完成。

ING在全球出售其全部保险和投资管理业务，这是欧盟执委会同意荷兰政府在2008和2009年对其援助的条件。(完)