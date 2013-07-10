巴西经济：央行周三料再度大幅升息50基点，以抑制物价涨势

* 巴西央行料升息50个基点至8.50%

* 央行企图赢回打击通胀的信誉

* 政府亦希望重建公信力，计划削减预算

路透巴西利亚7月10日 - 巴西周三可能再升息50个基点，维持紧缩货币步调，以避免高通胀阻碍巴西经济的复苏。

巴西央行是最早开始紧缩货币的央行之一，4月以来已两度升息，将指标Selic利率 升至8%，以对抗国内物价涨势。物价劲升已抑制消费及工业生产。

即使在央行升息后，通胀率仍处于20个月高位，经济依旧不稳，因此在路透调查中，受访分析师以压倒性的多数预测巴西央行周三将升息50个基点。

巴西雷亚尔汇率 大幅走贬，增添进口商品成本，亦加重央行压力。央行正试图以新一轮紧缩政策周期，重建央行打击通胀的信誉，一些分析师表示，这轮升息周期可能使指标利率回升至两位数。

利率上扬可能对巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)造成打击，她曾承诺压低巴西借贷成本，以巩固巴西长达10年的高速成长。

“她面临一项非常困难的取舍平衡挑战，要同时处理市场及社会民众的压力，”Capital Economics首席新兴市场经济分析师Neil Shearing指出。“这将是一段很艰钜的过程，我认为重点在于，引发示威抗议的宏观经济问题，不能以增加支出解决。”

罗塞夫政府正在规划一项削减预算，以协助对抗物价上涨，等于是认同央行立场。巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)表示，削减幅度将不到150亿雷亚尔(66.3亿美元)，最有可能在本周宣布。

“我预期指标利率调升50个基点。采取更为强硬的立场，正协助外界恢复对巴西央行控制通胀决心的信心，”The Economist Intelligence Unit分析师Robert Wood指出。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)