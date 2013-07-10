巴西经济：央行周三料再度大幅升息50基点，以抑制物价涨势

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月5日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
* 巴西央行料升息50个基点至8.50%
* 央行企图赢回打击通胀的信誉
* 政府亦希望重建公信力，计划削减预算
路透巴西利亚7月10日 - 巴西周三可能再升息50个基点，维持紧缩货币步调，以避免高通胀阻碍巴西经济的复苏。
巴西央行是最早开始紧缩货币的央行之一，4月以来已两度升息，将指标Selic利率 升至8%，以对抗国内物价涨势。物价劲升已抑制消费及工业生产。
即使在央行升息后，通胀率仍处于20个月高位，经济依旧不稳，因此在路透调查中，受访分析师以压倒性的多数预测巴西央行周三将升息50个基点。
巴西雷亚尔汇率 大幅走贬，增添进口商品成本，亦加重央行压力。央行正试图以新一轮紧缩政策周期，重建央行打击通胀的信誉，一些分析师表示，这轮升息周期可能使指标利率回升至两位数。
利率上扬可能对巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)造成打击，她曾承诺压低巴西借贷成本，以巩固巴西长达10年的高速成长。
“她面临一项非常困难的取舍平衡挑战，要同时处理市场及社会民众的压力，”Capital Economics首席新兴市场经济分析师Neil Shearing指出。“这将是一段很艰钜的过程，我认为重点在于，引发示威抗议的宏观经济问题，不能以增加支出解决。”
罗塞夫政府正在规划一项削减预算，以协助对抗物价上涨，等于是认同央行立场。巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)表示，削减幅度将不到150亿雷亚尔(66.3亿美元)，最有可能在本周宣布。
“我预期指标利率调升50个基点。采取更为强硬的立场，正协助外界恢复对巴西央行控制通胀决心的信心，”The Economist Intelligence Unit分析师Robert Wood指出。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透上海4月5日 - 清明小长假后首个交易日，中国央行继续暂停逆回购，银行间市场 资金面周三维持紧平衡。目前来看，存款准备金例行调整影响暂不明显。对非银机构来说， 跨过季末，七天及以上期限资金价格明显回落，融资成本有所降低。 交易员认为，转到月初，财政投放因素不复存在。随着逆回购存量的不断下降，公开市 场连续净回笼效应恐慢慢增加，下一步需关注央行何时会恢复公开市场资金供给。 华北一银行交易员称，早盘资金面“紧平衡，没那么松，大行有出一些，但也不是特别 多。” 她并表示，今日是存款准备金例行调整日，不过据其观察，目前该因素对资金面影响暂 不明显。线下资金方面，同业存单发行利率有所下行，但幅度不算太大。 中国央行稍早公告，因银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场继续不进行操 作，为连续第八日暂停操作。考虑到清明假日到期顺延部分，单日净回笼900亿元人民币。 至此，逆回购最新存量余额为2,000亿元。 上海一券商交易员补充说，今日已有对非银机构报出不到4%的七天回购价格，较季末前 明显回落
路透东京4月5日 - 日本第四银行(Daishi Bank)和北越银行(Hokuetsu Bank)周三称，双方已达成合并业务的基本协议。这两家银行均为地方性的小型银行。