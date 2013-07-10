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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 14:09 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：中国传出更多坏消息

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* 美元/日圆跌0.63%，欧元/日圆跌0.54%，澳元/美元升0.39%，欧元/美元持平

* 亚洲股市涨跌不一；中国股市沪综指上涨，尽管中国贸易数据疲弱

* 美元/日圆100.50下方的停止单被触发，因日股尾盘下跌，100.00下方有更多停止单

* 澳元/美元高见0.9218，受停止单和空头回补推动

* 即将出炉的数据和事件包括：法国和意大利工业生产、挪威消费者物价指数(CPI)、美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录以及贝南克演说 (完)

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