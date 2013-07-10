澳新汇市：澳元与新西兰元反弹，稍早因中国数据令人失望而下跌

中国债市动态：国债招标弱于预期打压二级情绪，国债期货收窄涨幅
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
澳元早盘曾下滑至0.9125美元，因中国数据显示6月出口17个月来首次下滑。
不过贸易分项数据利好澳洲，进口自澳洲的商品同比增加了近12%。
“澳元可能超卖了，已从1.04美元快速下滑到了0.91美元，因此澳元不可避免的会出现小幅反弹，”澳洲联邦银行(CBA)外汇策略师Joseph Capurso说。
“如果未来数周澳元触及0.94或0.95，我不会感到意外。”
澳元兑美元最新上涨0.3%，报0.9211美元，进一步远离上周触及的34个月低点0.9036。
澳元兑欧元亦逆转走势。欧元兑澳元 下滑至一个月新低1.3866澳元，在技术图表上形成了一个潜在的双顶型态，暗示欧元可能进一步下滑。
英镑兑澳元 亦回吐稍早涨幅，下滑至约1.6145澳元的一个月低点。
(跳一)新西兰元亦追随澳元反弹，新西兰元兑美元 自盘中低点0.7824上涨至0.7874，接近6月20日曾触及的阻力位0.7894。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛/侯向明; 审校 王兴亚/白云)
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12