澳新汇市：澳元与新西兰元反弹，稍早因中国数据令人失望而下跌

澳元早盘曾下滑至0.9125美元，因中国数据显示6月出口17个月来首次下滑。

不过贸易分项数据利好澳洲，进口自澳洲的商品同比增加了近12%。

“澳元可能超卖了，已从1.04美元快速下滑到了0.91美元，因此澳元不可避免的会出现小幅反弹，”澳洲联邦银行(CBA)外汇策略师Joseph Capurso说。

“如果未来数周澳元触及0.94或0.95，我不会感到意外。”

澳元兑美元最新上涨0.3%，报0.9211美元，进一步远离上周触及的34个月低点0.9036。

澳元兑欧元亦逆转走势。欧元兑澳元 下滑至一个月新低1.3866澳元，在技术图表上形成了一个潜在的双顶型态，暗示欧元可能进一步下滑。

英镑兑澳元 亦回吐稍早涨幅，下滑至约1.6145澳元的一个月低点。

(跳一)新西兰元亦追随澳元反弹，新西兰元兑美元 自盘中低点0.7824上涨至0.7874，接近6月20日曾触及的阻力位0.7894。(完)

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