美国个股：KKR最新亚洲基金集资60亿美元，创亚洲最大私募基金

中国债市动态：国债招标弱于预期打压二级情绪，国债期货收窄涨幅
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透香港7月10日 - 私募股权公司KKR 为旗下第三支亚洲私募股权基金集资60亿美元，成为亚洲地区最大私募股权基金。
KKR表示，这支基金的15亿美元资金，即全部的26%来自亚洲投资者。KKR也从新的投资者募集到9.08亿美元，这些新投资者并未参与KKR的第一支亚洲基金。
这支新基金名为亚洲二期基金(Asian II Fund)。KKR在2007年募集的亚洲基金总额40亿美元，2010年募集的中国成长基金规模10亿美元。
路透去年底已报导KKR募集亚洲基金一事。KKR集资60亿美元之际，许多投资人正关注亚洲地区资产估值下滑情况。但市场剧烈波动，以及严格的外资壁垒，使私募股权业者在亚洲面临许多挑战。
除KKR之外，还有多家大型私募股权业者在亚洲争夺投资资金，包括德州太平洋集团(TPG) 、凯雷投资集团(Carlyle Group) 及Affinity Equity Partners，这些对手也在募集资金以投资亚洲。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12