美国个股：KKR最新亚洲基金集资60亿美元，创亚洲最大私募基金

路透香港7月10日 - 私募股权公司KKR 为旗下第三支亚洲私募股权基金集资60亿美元，成为亚洲地区最大私募股权基金。

KKR表示，这支基金的15亿美元资金，即全部的26%来自亚洲投资者。KKR也从新的投资者募集到9.08亿美元，这些新投资者并未参与KKR的第一支亚洲基金。

这支新基金名为亚洲二期基金(Asian II Fund)。KKR在2007年募集的亚洲基金总额40亿美元，2010年募集的中国成长基金规模10亿美元。

路透去年底已报导KKR募集亚洲基金一事。KKR集资60亿美元之际，许多投资人正关注亚洲地区资产估值下滑情况。但市场剧烈波动，以及严格的外资壁垒，使私募股权业者在亚洲面临许多挑战。

除KKR之外，还有多家大型私募股权业者在亚洲争夺投资资金，包括德州太平洋集团(TPG) 、凯雷投资集团(Carlyle Group) 及Affinity Equity Partners，这些对手也在募集资金以投资亚洲。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)