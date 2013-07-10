重发-《综述》需求疲弱令中国6月商品进口环比普遍下滑，但铜及大豆逆势增长

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* 氧化铝等多种商品进口环比降幅超10%

* 套利窗口开启带动铜进口增加

* 大豆到港量大增，但船期因素料难持久

作者 丁琦

路透北京7月10日 - 在中国6月整体进出口罕见地双双下降之际，大宗商品进口亦呈现疲态，多种商品进口量环比大幅下滑，表明在产能过剩和经济不确定性的背景下，短期内内中国商品需求疲弱的状况料仍持续。

上半年中国原油进口下跌1.4%，6月的铁矿石进口环比下降9.1%至4个月新低。不过，铜和大豆则受进口套利和装运延误等因素逆势增加，6月大豆进口创纪录新高，铜进口亦创下9个月高点。

在中国海关监测的重点进出口商品中，氧化铝、废铝、成品油、钢材、食用植物油、橡胶等6月进口量环比降幅达到10%以上。

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海关总署新闻发言人郑跃声在发布会上称，“国内工业生产放缓，抑制了原材料的进口需求。”他并表示当前中国外贸面临严峻挑战，外部市场持续低迷抑制出口进一步扩大。

广发银行高级研究员颜岩表示，“人民币升值的压力开始减缓，而且美国经济复苏势头明显，有利于未来出口增速提高。但进口方面由于国内需求有限，大宗商品等进口增长难以明显好转。”

市场人士亦指出，中国近期出台措施打击虚假贸易和货物空转，亦令部分以融资和套利为目的的进口受限。而出口前景不佳，反过来也抑制了国内外贸加工企业对原材料的需求。

海关数据显示，中国6月出口同比下降3.1%，进口减少0.7%，当月贸易顺差271.3亿美元；其中出口为17个月以来首次负增长。

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数据公布后，向来作为人气风向标的铜价亦反映出市场的失望情绪。LME三个月期铜 扩大跌幅，一度跌破6,700美元。沪铜主力1311合约 早盘大跌1.69%，报每吨48,170元。

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（link.reuters.comxeq96s）

（link.reuters.com/mej59t）

**套利因素提振铜进口，实际需求仍难改观**

不过在商品整体进口疲弱的同时，铜等少数商品的进口量却因国内外价差等因素逆势增加。分析师指出，鉴于铜的融资属性较强，套利操作也较为普遍，进口数据上的增加并不能等同于实际需求的强劲反弹。

海关统计显示，中国6月未锻造铜及铜材进口379,951吨,较上月的358,672吨增加5.9%，同比增幅更是达到了9.7%。

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上海中期资深金属分析师方俊锋表示，“铜进口增加主要与国内铜价与LME的套利窗口打开有关，但贸易商的套利行为并不等同于国内的实际需求，由于经济不确定因素较多，国内需求并不算太强。”

由于价差转为有利于进口、境内供应减少，中国进口商6月增加了在LME的铜购买量。而LME仓储系统出现瓶颈，令中国铜进口商被迫为得到已买下的货物排起了队。

澳新银行驻墨尔本的分析师Natalie Rampono仍对实际需求形势看法谨慎，“应该看到中国的整体出口数据非常低，且低于预期，这可能在短期内令铜价承压。”

与铜相比，同为有色金属的铝表现就逊色很多。海关统计显示,6月未锻造的铝及铝材进口65,560吨,低于上月的72,662吨;6月进口废铝18万吨,低于上月的20万吨。

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**大豆进口大增，因延误船货大量到港**

在工业品进口普遍低迷的同时，6月大豆进口却逆势大增。海关统计显示，当月大豆进口量达693万吨,较上月的510万吨大增35.9%。

市场人士表示，前几个月南美港口拥堵和国内禽流感问题，令中国的大豆进口受到一定程度的拖累，但随着国内疫情的好转和养殖业需求的恢复，以及拥堵问题的缓解，近几个月的大豆到港量已出现大幅增长态势。

新加坡辉立期货分析师Joyce Liu表示，“6月中国大豆进口大增主要是前期大量滞留在巴西港口的船货不断到港，但这也意味着等到7月以后，主要由装运延误所造成的进口势头就会逐步降温。”