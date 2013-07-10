澳洲股市：收涨0.4%，在中国公布贸易数据后缩减涨幅

中国债市动态：国债招标弱于预期打压二级情绪，国债期货收窄涨幅
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透悉尼7月10日 - 澳洲股市周三上涨0.4%，强劲开盘后有所回落，因中国公布的贸易数据令人失望，让人重又担心该国经济增长放缓。
分析师称，澳洲股市收在平盘上方，是因为在国际货币基金会(IMF)下调全球增长预估后，投资者提高了对澳洲央行8月降息的预期。
澳洲S&P/ASX 200指数 涨19.7点，报4,901.4点，创5月31日以来最高收位。周二该股指上扬1.5%。(完)
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12