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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 14:29 BJT

澳洲股市：收涨0.4%，在中国公布贸易数据后缩减涨幅

路透悉尼7月10日 - 澳洲股市周三上涨0.4%，强劲开盘后有所回落，因中国公布的贸易数据令人失望，让人重又担心该国经济增长放缓。

分析师称，澳洲股市收在平盘上方，是因为在国际货币基金会(IMF)下调全球增长预估后，投资者提高了对澳洲央行8月降息的预期。

澳洲S&P/ASX 200指数 涨19.7点，报4,901.4点，创5月31日以来最高收位。周二该股指上扬1.5%。(完)

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