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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 09:23 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--7月11日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行： 
    
  中国财政部500亿元人民币六个月期国库现金定期存款9:00-9:30招标
  农业发展银行至多100亿元10年期固息金融债10:00-11:00招标，利率预测均值4.18%
  中国铝业  20亿六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和交行主承
  中国建材 35亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，交行和招商银行主承  
  中国电力投资集团45亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和国开行主承
  保利协鑫6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，光大银行主承  
  重庆渝富资产经营管理集团30亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，国开行和工商银行主承
  重庆航运建设发展有限公司5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，国开行和建设银行主承
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  二、新债上市：  
      
  中国联合网络通信150亿元两个月期超短期融资券011305001，票面利率4.20%
  华能集团30亿元一年期短期融资券041354039，票面利率4.35%
  景德镇市国有资产经营12亿元七年期固息债1380230，票面利率6.59%
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  三、缴款：
   
  中升大连集团4亿元九个月期限短融
  江苏广电有线信息网络15亿元一年期短融
  广西机场集团6亿元五年期中票
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  四、还本付息：
    
  银河证券 35亿元三个月期短融1390025到期兑付，票面利率3.58%
  中信证券  50亿元三个月期短融1390026到期兑付，票面利率3.60%
  国泰君安证券25亿元三个月期短融1390027到期兑付，票面利率3.70%
  华能集团50亿元六个月期超短融011308001到期兑付，票面利率4.15%
  中国水电 12亿元一年期短融041252025到期兑付，票面利率3.56%
  中国水电 8亿元一年期短融041253036到期兑付，票面利率3.56%
  武汉钢铁(集团)45亿元一年期短融041256022到期兑付，票面利率3.56%
  重庆机电控股(集团)6亿元一年期短融041260039到期兑付，票面利率4.22%
  中国黄金集团15亿元一年期短融041260040到期兑付，票面利率3.56%
  北京京客隆 2亿元一年期短融041269018到期兑付，票面利率4.55%      
  国家开发银行150亿元七年期固息金融债110201付息，票面利率3.95%
  云南冶金集团股份公司13亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182194付息，基本利差2.23%
  中航技深圳公司5亿元五年期中票1182195付息，票面利率5.83%
  开封市发展投资公司13亿元七年期固息债1280202付息，票面利率6.47%
  迁安市兴源水务产业16亿元六年期固息债1280203付息，票面利率6.45%
  平高电气 4亿元三年期中票1282242付息，票面利率4.86%
  武汉钢铁集团30亿元三年期中票1282243付息，票面利率4.06%  
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国国土资源部下属机构中国土地勘测规划院昨日发布“2013年6月地价月度调查分析简报”认为，年中各地
财政压力显现，土地市场经过前期的回暖渐近火热，多地加大供地力度以缓解财政压力及保障供地计划的完成。 
  --上海证券报报导，截至7月10日，今年以来共计15家券商通过公司债等方式债务融资1,899亿元人民币。分析
人士指出，预计IPO(首次公开发行)开闸后，券商还将引来融资潮。    
    
    7/15国家统计局公布6月固定资产投资(不含农户)            (1-5月为20.4%)
                      社会消费品零售总额                   (5月为12.9%)
                      工业增加值                           (5月为9.2%)
                      房地产投资和销售情况月度报告          
    7/18统计局发布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告
    7/24公布7月汇丰制造业PMI初值                           (6月为48.3)
    7/27统计局公布1-6月规模以上工业企业利润                (1-5月为12.3%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)  
                                                                                               
 
 (整理 丁淑琴/吴芳； 审校 李宏薇)
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