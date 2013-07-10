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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 15:12 BJT

路透基点：广清高速57亿人民币再融资贷款进入市场筹办

路透香港7月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，广东省高速公路发展股份有限公司正在市场筹办一笔57亿元人民币(9.29亿美元)的20年期贷款，用于为广清(广州至清远)高速公路再融资。

中国银行广东分行是主办行，约六家中资银行考虑加入。

贷款利率为中国人民银行基准利率。

借款人为广东省交通集团的全资子公司。(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)

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