东京汇市：美元兑日圆下跌，市场关注美联储会议记录和贝南克演说

纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2796 1.2780 +0.13 -3.02 1.3194 美元/日圆 100.43 101.14 -0.70 +15.78 86.74 欧元/日圆 128.54 129.26 -0.56 +12.30 114.46 美元/瑞郎 0.9705 0.9723 -0.19 +6.01 0.9155 英镑/美元 1.4894 1.4865 +0.20 -8.35 1.6251 美元/加元 1.0512 1.0520 -0.08 +5.96 0.9921 澳元/美元 0.9194 0.9175 +0.21 -11.54 1.0393 新西兰元/美元 0.7857 0.7850 +0.09 -5.14 0.8283 澳元/日圆 92.350 92.800 -0.48 +2.46 90.130 新西兰元/日圆 78.930 79.390 -0.58 -43.95 140.820 英镑/日圆 149.61 150.34 -0.49 +6.24 140.82 澳元/新西兰元 1.1699 1.1677 +0.19 -6.71 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦 以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 侯向明; 审校 张若琪)