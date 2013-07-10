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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 14:52 BJT

东京汇市：美元兑日圆下跌，市场关注美联储会议记录和贝南克演说

纽约      当日     今年来    2012年
                               最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                           
 欧元/美元                       1.2796    1.2780     +0.13     -3.02    1.3194
 美元/日圆                       100.43    101.14     -0.70    +15.78     86.74
 欧元/日圆                       128.54    129.26     -0.56    +12.30    114.46
 美元/瑞郎                       0.9705    0.9723     -0.19     +6.01    0.9155
 英镑/美元                       1.4894    1.4865     +0.20     -8.35    1.6251
 美元/加元                       1.0512    1.0520     -0.08     +5.96    0.9921
 澳元/美元                       0.9194    0.9175     +0.21    -11.54    1.0393
 新西兰元/美元                   0.7857    0.7850     +0.09     -5.14    0.8283
 澳元/日圆                       92.350    92.800     -0.48     +2.46    90.130
 新西兰元/日圆                   78.930    79.390     -0.58    -43.95   140.820
 英镑/日圆                       149.61    150.34     -0.49     +6.24    140.82
 澳元/新西兰元                   1.1699    1.1677     +0.19     -6.71    1.2540
                                                                               
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦
 以此为基准计算。
 (完)
            
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 (编译 侯向明; 审校 张若琪)

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