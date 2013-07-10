台股业绩：鸿海6月合并营收3,046亿台币，较上年同期增5%

中国债市动态：国债招标弱于预期打压二级情绪，国债期货收窄涨幅
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透台北7月10日 - 全球最大消费电子产品代工商--台湾鸿海精密 周三公布，6月合并营收为3,046.4亿台币，较上年同期增4.98%。
鸿海上年同期营收为2,901.8亿台币。
鸿海最近三个月营收表现如下:
营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)
2013年6月 3,046.37 +1.38 +4.98
2013年5月 3,004.72 +2.99 +2.07
2013年4月 2,917.59 +12.05 -5.1 (完)
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路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
路透苏黎世4月4日 - 瑞士工程集团ABB已经收购奥地利工业自动化业者Bernecker & Rainer Industrie-Elektronik(简称B&R)，此举符合其扩大产品线以强化竞争实力、挑战德国竞争对手西门子工厂设备业务的战略。