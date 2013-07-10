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货币新闻 | 2013年 7月 10日 星期三 17:01 BJT

台股业绩：鸿海6月合并营收3,046亿台币，较上年同期增5%

路透台北7月10日 - 全球最大消费电子产品代工商--台湾鸿海精密 周三公布，6月合并营收为3,046.4亿台币，较上年同期增4.98%。

鸿海上年同期营收为2,901.8亿台币。

鸿海最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2013年6月 3,046.37 +1.38 +4.98

2013年5月 3,004.72 +2.99 +2.07

2013年4月 2,917.59 +12.05 -5.1 (完)

参看相关细节,请见鸿海网站,网址为(here)

参看鸿海相关新闻,请点选2317.TW-CMN (记者 董永年; 审校)

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