版本:
中国
市场报道 | 2013年 7月 10日 星期三 14:44 BJT

《汇市简讯》英镑/美元面临贝南克演说的事件风险，涨势或受限

0631GMT

* 英镑/美元亚洲尾盘升至1.4911，受空头回补扶助

* 1.4920(周二亚洲低位)埋有卖单，1.4918是1.4982-1.4814走势的61.8%回档位

* 1.4982为昨日高位

* 1.4800(期权障碍位)之前存在买单

* 美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录将于1800GMT出炉，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克2010GMT发表演说

* 美联储6月19日立场转为强硬之前两天，英镑曾高见1.5753 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 王洋)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐