中国股市：沪综指收高2.2%创近4个月最大单日升幅，煤炭有色等权重板块领涨

路透北京7月10日 - 中国股市沪综指周三收涨2.2%，创近4个月最大单日升幅，有色和煤炭等权重板块领涨。分析师指出，虽然今日公布的贸易数据逊于预期，不过随着前两日做空动能集中释放，权重股重新活跃推动股指上扬，不过由于成交量未有放大，反弹的持续性尚有待观察。

沪综指 收报2,008.126点，涨42.672点，或2.17%，此前最大单日涨幅为3月20日的2.66%；上海A股今日成交额为726亿元人民币，昨日为521亿元。

“前一波大跌后，做空动能释放。虽然数据不好看，但至少有预期。短期低不出1,849点；往上则缺乏基本面支持，要看下一步消息面和经济面变化。”大同证券高级投资顾问刘云峰称。

中国海关周三公布，6月出口同比下降3.1%，为2012年1月来首次下滑；当月进口降0.7%，均远低于市场预期。在全球经济增长乏善可陈，人民币兑美元升值的背景下，下半年贸易前景仍不容乐观。

周三在有色煤炭传媒等板块大幅上扬带动下，个股行情活跃，其中包钢稀土 收报涨停至23.24元。

中国国务院总理李克强近日表示，要统筹推动稳增长、调结构、促改革，完成全年经济社会发展主要任务。要形成合理的宏观调控政策框架，既稳增长又调结构，既利当前又利长远，避免经济大起大落。