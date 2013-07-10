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债券 | 2013年 7月 10日 星期三 14:58 BJT

标题新闻：IMF和欧盟执委会联合代表团本月17日将访罗马尼亚，磋商新援助协议条件

注：IMF为国际货币基金组织英文缩写。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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