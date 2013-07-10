中国财政： 2015年之前实现全国市、县级政府全面公开“三公”经费--国务院

路透北京7月10日 - 针对财政收支不明不白的痼疾，中国国务院办公厅周三明确提出，推进财政预算决算和“三公”经费公开。要在继续做好财政预算决算和部门预算决算公开工作的同时，进一步加大“三公”经费、国有资本经营预算和财政审计信息公开力度。

中国政府网刊登的国务院办公厅关于印发当前政府信息公开重点工作安排的通知称，着力推进“三公”经费公开。在2012年工作基础上，2013年要进一步细化公开中央部门“三公”经费，“三公”经费预算决算总额和分项数额增长的中央部门，要细化说明增长的原因。争取2015年之前实现全国市、县级政府全面公开“三公”经费。

“细化中央部门2014年预算编制，将公务用车购置和运行费细化公开为购置费和运行费。各省（区、市）政府要全面公开省本级“三公”经费，并指导督促省级以下政府加快‘三公’经费公开步伐。”通知称。

通知明确要求财政部、审计署分别牵头落实。近日，财政部要求中央国家机关各部门对2013年一般性支出统一按5%比例压减。重点是压减办公楼和业务用房建设及修缮支出、会议费、办公设备购置费、差旅费、车辆购置和运行经费、公务接待费、因公出国（境）经费等。

推进国有资本经营预算公开。中央国有资本经营支出预算要在2012年按款级科目公开的基础上，进一步细化公开至项级科目。推进财政审计信息公开。在继续做好中央预算执行和其他财政收支审计查出问题公开工作的基础上，各部门各单位要全面主动公开整改情况，进一步提升中央预算执行和财政收支审计工作情况公开的透明度和全面性。

该份旨在强化政府信息公开的通知明确提出当前政府信息公开重点工作安排，还包括推进行政审批信息公开，重点围绕投资审批、生产经营活动审批、资质资格许可、工商登记审批等方面，及时公开取消、下放以及实施机关变更的行政审批项目信息。

推进保障性住房信息公开。推进食品药品安全信息公开。加大食品药品行政审批、执法检查、案件处理、查缉走私等政府信息公开力度;推进环境保护信息公开。推进建设项目环境影响评价信息公开。