台湾经贸：台湾与新西兰签订经济合作协定，有利未来经贸开展

中国债市动态：国债招标弱于预期打压二级情绪，国债期货收窄涨幅
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透台北7月10日 - 台湾与新西兰(New Zealand, 纽西兰)周三正式签署经济合作协定，台湾外交部表示，新西兰是台湾第一个签署经济合作协定的已开发国家，将有助双方未来贸易的开展。
2012年台新双边贸易额约达12.07亿美元，台湾为新西兰第12大出口市场及第15大进口来源国。新西兰对台湾的出口产品以农、牧、林等初级农业产品为主，台湾对新西兰的出口则以电子电机、石油炼制品、金属等工业产品为大宗，显示两方贸易及产业结构有很大的互补性。
外交部表示，由于新西兰并无强势工业产品，因此几乎台湾的工业产品都能受惠，其中以石化、半导体、钢铁、电子零组件、塑胶制品、精密机器等受惠最明显。另一方面，新西兰的优质水果、乳制品、红酒及羊肉等也将同时进入台湾市场，两地市场可望进一步相互开放，为双方开拓更多商机。
外交部表示，新西兰为〞跨太平洋伙伴协定〞（TPP）的创始成员，及〞区域全面经济伙伴〞（RCEP）的成员。双方在经济合作协定签署后，台湾的市场将更趋向开放，也为台湾后续加入〞跨太平洋伙伴协定〞及〞区域全面经济伙伴〞创造有利条件，进一步加强与相关国家的合作关系。
外交部称，此经济合作协定共计25章，部分内容超越世界贸易组织的标准（WTO plus），除了一般性的市场开放之外，还包括电子商务、竞争政策、环境及原住民合作等新兴议题，是一项以零关税为目标，高品质、高标准、全面性的经济合作协定。 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12