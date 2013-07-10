台湾经贸：台湾与新西兰签订经济合作协定，有利未来经贸开展

路透台北7月10日 - 台湾与新西兰(New Zealand, 纽西兰)周三正式签署经济合作协定，台湾外交部表示，新西兰是台湾第一个签署经济合作协定的已开发国家，将有助双方未来贸易的开展。

2012年台新双边贸易额约达12.07亿美元，台湾为新西兰第12大出口市场及第15大进口来源国。新西兰对台湾的出口产品以农、牧、林等初级农业产品为主，台湾对新西兰的出口则以电子电机、石油炼制品、金属等工业产品为大宗，显示两方贸易及产业结构有很大的互补性。

外交部表示，由于新西兰并无强势工业产品，因此几乎台湾的工业产品都能受惠，其中以石化、半导体、钢铁、电子零组件、塑胶制品、精密机器等受惠最明显。另一方面，新西兰的优质水果、乳制品、红酒及羊肉等也将同时进入台湾市场，两地市场可望进一步相互开放，为双方开拓更多商机。

外交部表示，新西兰为〞跨太平洋伙伴协定〞（TPP）的创始成员，及〞区域全面经济伙伴〞（RCEP）的成员。双方在经济合作协定签署后，台湾的市场将更趋向开放，也为台湾后续加入〞跨太平洋伙伴协定〞及〞区域全面经济伙伴〞创造有利条件，进一步加强与相关国家的合作关系。

外交部称，此经济合作协定共计25章，部分内容超越世界贸易组织的标准（WTO plus），除了一般性的市场开放之外，还包括电子商务、竞争政策、环境及原住民合作等新兴议题，是一项以零关税为目标，高品质、高标准、全面性的经济合作协定。 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)