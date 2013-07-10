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市场报道 | 2013年 7月 10日 星期三 15:13 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元与欧元均上扬，中国贸易数据引发避险需求

“欧元-瑞郎在极度狭窄的区间内交投，在一个交易日内很容易就能看到冒险和避险操作引发的波动，”Bank J. Safra Sarasin的策略师Ursina Kubli说。

汇市交易员短期关注焦点是周三稍晚发布的美联储6月会议记录，以及美联储主席贝南克的讲话，这可能给美元多头带来新的刺激。

投资者将仔细观察美联储会议记录和贝南克言论，以从中寻找有关美联储将于何时开始缩减资产购买计划的最新线索，同时还将关注是否会有进一步买入美元的催化剂。

0655GMT，瑞郎兑美元较纽约尾盘上涨0.1%至0.9709。

瑞郎兑欧元升0.1%至1.2429。(完)

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