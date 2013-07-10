路透基点：上海展想广场收购案融资进入市场--RLPC

中国债市动态：国债招标弱于预期打压二级情绪，国债期货收窄涨幅
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透香港7月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，牵头行国泰世华银行正在负责组织一笔1.18亿美元等值的五年期融资案。资金将用于支持收购上海展想广场楼盘。
发起者为摩根士丹利房地产基金。
这项融资分为一笔由楼盘担保的境内人民币部分，以及由公司股票担保的境外美元部分。只有境外部分采用银团方式。消息人士称，两部分融资的贷款人之间有贷款机构间协议，允许共享担保品。
人民币部分的利率为中国人民银行基准利率的110%，美元部分为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码370-380个基点。
消息人士称，下周将在上海安排一次现场考察。
这项贷款将通过两个特殊目的实体借入，预计在8月中旬完成。
据展想广场的官方网站介绍，展想广场是张江高科技园区域内唯一的一座甲级写字楼。其中包括一家五星级酒店、服务式公寓以及零售与餐饮设施。(完)
(编译 张涛; 审校 高琦)
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12