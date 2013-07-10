路透基点：上海展想广场收购案融资进入市场--RLPC

路透香港7月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，牵头行国泰世华银行正在负责组织一笔1.18亿美元等值的五年期融资案。资金将用于支持收购上海展想广场楼盘。

发起者为摩根士丹利房地产基金。

这项融资分为一笔由楼盘担保的境内人民币部分，以及由公司股票担保的境外美元部分。只有境外部分采用银团方式。消息人士称，两部分融资的贷款人之间有贷款机构间协议，允许共享担保品。

人民币部分的利率为中国人民银行基准利率的110%，美元部分为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码370-380个基点。

消息人士称，下周将在上海安排一次现场考察。

这项贷款将通过两个特殊目的实体借入，预计在8月中旬完成。

据展想广场的官方网站介绍，展想广场是张江高科技园区域内唯一的一座甲级写字楼。其中包括一家五星级酒店、服务式公寓以及零售与餐饮设施。(完)