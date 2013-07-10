《全球债市分析》近期震荡走势或许是回归旧常态，而非步入脆弱新局

路透伦敦7月10日 - 最近几周全球债市的震撼走势，或许是比较接近于一个“旧常态”，而不是像许多银行业者及经纪商宣称的那样进入一个市场脆弱且监管过度的新时期。

对于5月以来债券收益率(殖利率)锐升现象，其中一种解释是，投资人原先得意忘形，然后又对美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来18个月逐步缩减买债的相对轻微调整，产生过度激烈反应。

这显然是上周欧洲及全球各地央行官员的看法。

但一些银行界人士将过度反应的过错，归咎于金融危机之后对银行资本、风险承担、及自营交易的加紧监管规范，他们这种看法或许并不令人意外。

这种说法等于是在暗示，那些为了防止银行业过度风险投机的新法规--像是整顿华尔街的多德-法兰克法案、阻止自营交易的沃克尔规则、甚至欧洲禁止信用违约互换(CDS)投机交易的禁令等等--刚经历了第一次压力测试，而测试结果很难看。

这种说法的论点在于，由于压缩了经纪商及交易商吸纳及中介庞大投资者卖盘的能力，市场现在更容易发生流动性骤然枯竭及价格狂烈波动现象，特别是在评等较低的新兴市场债券或垃圾级公司债。

一组令人警惕的强烈对比数字显示，从2007年夏季信贷危机打击后，美国公司债市场规模已扩张约2万亿(兆)美元，达到5兆美元以上，但初级交易商的公司债部位却下跌至2007年的三分之一水准，只剩下不到1,000亿美元。

随着短线客争相撤出，一开始的“过度反应”便会自我强化，而由于波动率推升“风险值(VaR)”的敏感神经，价格波动持续加剧，也使得许多买家及银行不敢出手。

言下之意就是，监管机构为了控制风险，反而使市场变得更加危险。

不过这个论点成立的前提是，市场行为与过往债市大跌经验大为不同，而许多资产管理业者并不这么认为。

“人们记错了过去流动性充足或流动性不佳的市场情况，”Legal & General Investment Managemen信贷策略师Ben Bennett表示。

**债市震荡**

虽然鲜有直接证据证明债市震荡与监管之间存在因果关系，但很少有人否认收益率飙涨之快、买卖价差走阔，以及波动性急剧抬头。公债在历经20年的牛市后，这种转变往往造成混乱。

10年期美国公债收益率自5月初以来已攀升逾1个百分点至约2.7%，较新兴市场主权债利差也至少走阔了这么多。

这种波动很残酷，对去年回报率近20%的新兴市场主权债等此类资产而言尤其如此。

美银美林估计，截至7月首周，债券投资者在美国公债上的年度损失创下1978年以来最大，在新兴市场债券上的损失则为1998年以来最重。过去四周全球债券基金流出创纪录的580亿美元资金。

投资者指出，之所以一些新兴主权债的买卖价差三到四次摆脱今年稍早的超级低点，是因为做市商似乎会消失。

波动性飙升。衡量美国公债一个月隐含波动率的美林期权波动率预估指数自5月初以来上升一倍，虽然只是回到2011年底的水平。

因此，市场真的受到监管机构要挟吗？券商或交易员无法利用2007年信贷危机之前的方式来应对债市跌势吗？

债券投资者认为，这只是情况的一部分。

基金公司称，特别之处在于，美联储在过去四年大印美钞主导着市场走势，期间投资者纷纷撤离处于纪录低位的指标收益，从而助推了高收益率的公司债券和新兴市场债券在初级市场上的发行荣景。

当需求高涨时，通过标售或承销来购买政府新债相对较为容易，但当需要紧急变现时，才发现二级市场的流动性不像想象中那样好。

“在这一特定情况下，不是说交易商更倾向于规避风险，或不那么倾向于规避风险，”贝莱德欧洲及全球债券部主管Scott Thiel表示。贝莱德是全球最大的资产管理公司，管理着近4万亿(兆)美元的资产。

Thiel称，“(新兴市场债券)的流动性非常差，投资者在大举购买这些债券的过程中，忘记了这点。”Thiel还称，监管当局要求交易商去风险的压力更是加剧了这一趋势。

市场人士调侃到，在你不需要变现时，流动性总是显得那么好。

这波最新的恐慌之势至少起到了类似货币政策收紧的效果，而非一定程度上的市场失灵。目前来看，市场可能会骤然神经紧绷，但亦可能不再像从前那样容易陷入慢性消化不良。(完)