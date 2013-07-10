日本债市：公债期货因中国贸易数据疲弱而上扬，公债价格波动不大

标题新闻：菲律宾央行总裁称无迫切需要调整货币政策，但正密切关注油价和地缘政治动态
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当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.130% 五年期公债 0.310% -0.5 0.315% 10年期公债 0.855% -1.0 0.865% 20年期公债 1.735% +0.0 1.735% 30年期公债 1.870% +0.5 1.865% 10年期公债期 <0#JGB:> 142.63 +0.25 142.38 货 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成 交。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 伦敦美债 东京美债 [US/ TCN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 田建华; 审校 石冠兰)
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路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，中国结束两日的休市恢复 交易，受更趋亮丽的全球制造业数据激励而买进金属，锌和镍跟随钢铁涨 势。 0158GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 攀升0.9%至每吨5 ,832美元，上日温和收高。铜价升穿100日移动均值所在的阻力位，交易 商称这令技术面好转。 上海期铜 扳回部分稍早跌幅，报每吨47,220元人民币(6,856 美元)，下跌1.3%。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。