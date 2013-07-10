日本债市：公债期货因中国贸易数据疲弱而上扬，公债价格波动不大

金属期市：伦铜上涨，锌镍跟随钢铁涨势上扬

路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，中国结束两日的休市恢复 交易，受更趋亮丽的全球制造业数据激励而买进金属，锌和镍跟随钢铁涨 势。 0158GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 攀升0.9%至每吨5 ,832美元，上日温和收高。铜价升穿100日移动均值所在的阻力位，交易 商称这令技术面好转。 上海期铜 扳回部分稍早跌幅，报每吨47,220元人民币(6,856 美元)，下跌1.3%。