台湾央行：共发行342亿台币存单，存单发行余额增262亿

路透台北7月10日 - 台湾央行周三公布，今日共发行342亿台币存单，若相较存单到期金额80亿，存单发行余额增262亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 275

91天期 0.93 46

182天期 1.05 21

央行上日共发行731亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,105亿台币。