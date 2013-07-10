版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 10日 星期三 16:42 BJT

台湾央行：共发行342亿台币存单，存单发行余额增262亿

路透台北7月10日 - 台湾央行周三公布，今日共发行342亿台币存单，若相较存单到期金额80亿，存单发行余额增262亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 275

91天期 0.93 46

182天期 1.05 21

央行上日共发行731亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,105亿台币。

拆款中心资料 显示，经修正后周二超额准备为负28亿台币，累计超额准备为负53亿，加计前期1%的超额准备为1,000亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐