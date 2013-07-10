台湾经济指标预测--7月11日至8月20日

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升，实际有效波动十分狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘仍略偏购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 7月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/22 0830 季调失业率 6月 -- 4.19% 7/22 1600 外销订单 6月 -- -0.4%(年变动率) 7/23 1600 工业生产 6月 -- -0.07% 7/25 1610 M2年增率 6月 -- 4.32% *8月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/5 0830 消费者物价 7月 -- +0.60%(年变动率) 指数(CPI) 8/5 1610 外汇存底 7月底 -- 4,066.06亿美元 8/7 1600 出口 7月 -- +8.6% *8月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/20 1610 经常帐 第二季 -- 顺差110.9亿美元 -- -- GDP年增率 第二季概估 -- 1.67%(统计值) 值 -- -- 重贴现率 第三季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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路透东京4月5日 - 日本第四银行(Daishi Bank)和北越银行(Hokuetsu Bank)周三称，双方已达成合并业务的基本协议。这两家银行均为地方性的小型银行。
路透台北4月5日 - 台湾金融监管当局周三表示，受台币兑美元升值影响，台湾上市公司2016年汇损金额达1,339亿台币(44亿美元)。