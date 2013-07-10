《汇市简讯》美元/日圆买单挂在100.25、100.00和99.90

中国债市动态：国债招标弱于预期打压二级情绪，国债期货收窄涨幅

路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。