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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 15:41 BJT

《汇市简讯》美元/日圆买单挂在100.25、100.00和99.90

0731GMT

* 卖单挂在100.75-80、101.00、101.20-30和101.50

* 10日移动均线在100.15，7月8日高位为101.54

* 欧元/日圆在128.00-10埋有买单，下方存在停止单

* 126.47-130.85为云区

* 进一步支撑/买盘位于126.55-60，卖单埋在129.00-10和129.40-50 (完)

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(编译 杜明霞；审校 张涛)

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