重温稿-台湾货币市场：182天期国库券决标贴现率料在0.56%左右

* 决标贴现率预估大区间在0.55-0.65%

* 市场资金仍偏滥，QE退场效应仍遥远

* 周四标售、周五发行、金额250亿台币

路透台北7月10日 - 台湾银行业人士周三表示，预估明天标售的182天期国库券决标贴现率可能在0.56%左右，区间低位见0.55%、高位见0.65%。

路透访谈六家金融机构，包括五家外资银行和一家本地大型公股银行，他们预估本次标售决标贴现率的集中区间在0.56-0.60%；大区间为0.55-0.65%。

虽然美国QE退场预期引发资金撤离新兴市场的忧虑，不过银行业人士认为，QE退场仅处于想像阶段，市场资金依旧相当充沛。若与今年1月中182天期国库券标售时的资金状况相比，目前只有多，没有少。

一外资银行交易人士表示，从上周五364天期存单的得标利率，已连续四个月走跌现象来看，显示市场资金并未退场。不过182天期国库券得标利率应不会低于0.60%太远，因相同存续期的公债交易殖利率，也约在0.57-0.58%。〞再低，买公债就好了。〞

不过另一外资银行人士认为，现在存续期在一年内的公债，几乎是一券难求，因交易商从长券端撤出的资金，都想在短券端找寻停泊标的，短端资金浮滥，182天期国库券的得标利率只会更低。

〞短钱太多了，搞不好0.55%就会有人出手。〞他说。

但也有外商银行资金调度人士认为，由于364天期存单的得标利率较前次几乎持平，预料182天期国库券的得标利率应该较前次持平至走高。

台湾央行于1月中代财政部标售182天期国库券,其决标贴现率为0.63%,高于市场预期的0.60%附近。 央行上周五标售1,000亿台币364天期存单，加权平均得标利率为0.632%，已连续四个月度走跌。

本期182天期国库券将于周四(11日)标售，周五(12日)发行，金额为250亿台币。

以下为2012年以来国库券发行细节：

标售日期 发行天期 发行金额(亿台币) 决标贴现率 投标倍数

2013年

4月30日 28 150 0.320 5.45

4月23日 91 300 0.430 4.11

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13

1月18日 182 250 0.630 2.62

2012年

12月13日 182 300 0.618 2.60

11月30日 364 300 0.700 2.00

11月26日 273 300 0.650 2.51

10月29日 182 300 0.630 3.32

9月 5日 91 150 0.630 4.56

8月13日 364 200 0.780 3.96

7月24日 273 300 0.770 2.91

6月21日 364 250 0.834 3.34

4月30日 182 250 0.835 4.01

4月19日 91 300 0.800 2.43

注: * 表不足额发行 (完)

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