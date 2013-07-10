香港股市：收高1.1%至三周收盘高位，受中国大陆股市大涨提振

中国债市动态：国债招标弱于预期打压二级情绪，国债期货收窄涨幅
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
中国公布贸易数据后，恒生指数及恒生国企业指数早盘涨幅收敛。中国6月出口为17个月来首次负增长，引发第二季经济成长率可能欠佳的疑虑。
中国6月贸易顺差271.3亿美元，符合市场预期，但进口同比下降0.7%，市场预估为成长8%，出口同比下降3.1%，远低于市场预估的成长4%。
中国将在7月15日之前公布月度货币供给及新增贷款。下周一公布第二季国内生产总值(GDP)及月度固定资产投资、工业增加值、及社会消费品零售总额。(完)
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
路透苏黎世4月4日 - 瑞士工程集团ABB已经收购奥地利工业自动化业者Bernecker & Rainer Industrie-Elektronik(简称B&R)，此举符合其扩大产品线以强化竞争实力、挑战德国竞争对手西门子工厂设备业务的战略。