香港股市：收高1.1%至三周收盘高位，受中国大陆股市大涨提振

中国公布贸易数据后，恒生指数及恒生国企业指数早盘涨幅收敛。中国6月出口为17个月来首次负增长，引发第二季经济成长率可能欠佳的疑虑。

中国6月贸易顺差271.3亿美元，符合市场预期，但进口同比下降0.7%，市场预估为成长8%，出口同比下降3.1%，远低于市场预估的成长4%。