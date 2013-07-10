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货币新闻 | 2013年 7月 10日 星期三 16:18 BJT

香港股市：收高1.1%至三周收盘高位，受中国大陆股市大涨提振

中国公布贸易数据后，恒生指数及恒生国企业指数早盘涨幅收敛。中国6月出口为17个月来首次负增长，引发第二季经济成长率可能欠佳的疑虑。

中国6月贸易顺差271.3亿美元，符合市场预期，但进口同比下降0.7%，市场预估为成长8%，出口同比下降3.1%，远低于市场预估的成长4%。

中国将在7月15日之前公布月度货币供给及新增贷款。下周一公布第二季国内生产总值(GDP)及月度固定资产投资、工业增加值、及社会消费品零售总额。(完)

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