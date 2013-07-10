版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 15:54 BJT

中国期市：焦煤期货收升创两周高位，贸易数据疲弱激励稳经济政策预期

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1311     48,630     -0.76      342,706 
         黄金(au)     1312     251.75      0.54      137,538 
         螺纹钢 (rb)  1401      3,638      0.89    1,394,478 
         橡胶 (ru)    1401     17,280     -0.55      187,180 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,241      0.75    1,654,576 
         豆油 (y)     1401      7,286      0.14      587,306 
         焦炭 (j)     1401      1,448      1.33      246,030 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      4,885      0.10      553,902 
         棉花 (cf)    1401     19,715     -1.18       71,536 
 中金所  沪深300(if)  1307    2,204.0      3.32       62,035 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐