中国期市：焦煤期货收升创两周高位，贸易数据疲弱激励稳经济政策预期

中国债市动态：国债招标弱于预期打压二级情绪，国债期货收窄涨幅
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1311 48,630 -0.76 342,706 黄金(au) 1312 251.75 0.54 137,538 螺纹钢 (rb) 1401 3,638 0.89 1,394,478 橡胶 (ru) 1401 17,280 -0.55 187,180 大商所 豆粕 (m) 1401 3,241 0.75 1,654,576 豆油 (y) 1401 7,286 0.14 587,306 焦炭 (j) 1401 1,448 1.33 246,030 郑商所 白糖 (sr) 1401 4,885 0.10 553,902 棉花 (cf) 1401 19,715 -1.18 71,536 中金所 沪深300(if) 1307 2,204.0 3.32 62,035 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12