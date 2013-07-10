中国期市：焦煤期货收升创两周高位，贸易数据疲弱激励稳经济政策预期

中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1311 48,630 -0.76 342,706 黄金(au) 1312 251.75 0.54 137,538 螺纹钢 (rb) 1401 3,638 0.89 1,394,478 橡胶 (ru) 1401 17,280 -0.55 187,180 大商所 豆粕 (m) 1401 3,241 0.75 1,654,576 豆油 (y) 1401 7,286 0.14 587,306 焦炭 (j) 1401 1,448 1.33 246,030 郑商所 白糖 (sr) 1401 4,885 0.10 553,902 棉花 (cf) 1401 19,715 -1.18 71,536 中金所 沪深300(if) 1307 2,204.0 3.32 62,035 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)