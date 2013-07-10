版本:
中国
债券 | 2013年 7月 10日 星期三 16:08 BJT

路透基点：亚太森博(广东)纸业寻求等值12.6亿元人民币12年期融资

路透香港7月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，亚太森博(广东)纸业有限公司正在市场上寻求等值12.6亿元人民币(2.05亿美元)12年期融资。

贷款包含6.411亿元人民币和1.0011亿美元两部分，前者利率为中国人行指标利率的100%，后者利率为较六个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码400-500个基点。

中国银行广东分行和中国国家开发银行广东分行为牵头行，平均分担整批贷款。

贷款条款仍在商议中。

资金将用于年产45万吨高级文具用纸生产项目的第二阶段开发。

贷款由母公司亚太森博中国控股有限公司和印尼Peak Forest有限公司担任保人，并以开发项目的资产作为担保。

亚太森博中国控股为新加坡金鹰集团旗下公司。亚太森博目前正自行筹办10亿美元5.5年期境外贷款，目前已吸引19家放款机构参与。该贷款可能分为9亿美元部分，利率较Libor加码350个基点，以及1亿美元部分，利率为加码340个基点，且后者设有第五年提前清偿权。(完) (编译 王冠中; 审校 石冠兰)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐