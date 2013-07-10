路透基点：亚太森博(广东)纸业寻求等值12.6亿元人民币12年期融资

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月5日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透香港7月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，亚太森博(广东)纸业有限公司正在市场上寻求等值12.6亿元人民币(2.05亿美元)12年期融资。
贷款包含6.411亿元人民币和1.0011亿美元两部分，前者利率为中国人行指标利率的100%，后者利率为较六个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码400-500个基点。
中国银行广东分行和中国国家开发银行广东分行为牵头行，平均分担整批贷款。
贷款条款仍在商议中。
资金将用于年产45万吨高级文具用纸生产项目的第二阶段开发。
贷款由母公司亚太森博中国控股有限公司和印尼Peak Forest有限公司担任保人，并以开发项目的资产作为担保。
亚太森博中国控股为新加坡金鹰集团旗下公司。亚太森博目前正自行筹办10亿美元5.5年期境外贷款，目前已吸引19家放款机构参与。该贷款可能分为9亿美元部分，利率较Libor加码350个基点，以及1亿美元部分，利率为加码340个基点，且后者设有第五年提前清偿权。(完) (编译 王冠中; 审校 石冠兰)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透上海4月5日 - 清明小长假后首个交易日，中国央行继续暂停逆回购，银行间市场 资金面周三维持紧平衡。目前来看，存款准备金例行调整影响暂不明显。对非银机构来说， 跨过季末，七天及以上期限资金价格明显回落，融资成本有所降低。 交易员认为，转到月初，财政投放因素不复存在。随着逆回购存量的不断下降，公开市 场连续净回笼效应恐慢慢增加，下一步需关注央行何时会恢复公开市场资金供给。 华北一银行交易员称，早盘资金面“紧平衡，没那么松，大行有出一些，但也不是特别 多。” 她并表示，今日是存款准备金例行调整日，不过据其观察，目前该因素对资金面影响暂 不明显。线下资金方面，同业存单发行利率有所下行，但幅度不算太大。 中国央行稍早公告，因银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场继续不进行操 作，为连续第八日暂停操作。考虑到清明假日到期顺延部分，单日净回笼900亿元人民币。 至此，逆回购最新存量余额为2,000亿元。 上海一券商交易员补充说，今日已有对非银机构报出不到4%的七天回购价格，较季末前 明显回落
路透东京4月5日 - 日本第四银行(Daishi Bank)和北越银行(Hokuetsu Bank)周三称，双方已达成合并业务的基本协议。这两家银行均为地方性的小型银行。