全球经济：德国对中国经济放缓发出警告，称或使德国失去新兴市场支撑

中国债市动态：国债招标弱于预期打压二级情绪，国债期货收窄涨幅
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透柏林7月10日 - 德国经济部在最新月报中警告称，中国经济放缓的程度可能比预期严重，使得在欧元区脚步踉跄的同时，德国企业还失去了极其仰赖的新兴市场支撑。
德国经济部称，整体来说德国第二季经济成长步伐快于第一季，而全球经济也持续温和加速。德国第一季经济微幅增长0.1%，勉强躲过了经济衰退。
不过经济部审慎指出，“来自中国的信号表明失去动能的程度比预期严重。这可能使亚洲迄今为止相对有活力的成长受到抑制。”
周一公布的数据显示，德国5月出口创2009年末以来最大月度降幅 ，5月工业生产亦下挫 ，显示进口虽表明内需强劲，但经济仍难以凝聚动能。
德国5月对欧元区出口较上年同期减少9.6%。对欧洲外国家的出口下滑1.6%；中国经济放缓导致需求降低，而许多德国企业曾将中国视为另一个重要的出口目的地。(完) (编译 张若琪 审校 田建华)
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12