全球经济：德国对中国经济放缓发出警告，称或使德国失去新兴市场支撑

路透柏林7月10日 - 德国经济部在最新月报中警告称，中国经济放缓的程度可能比预期严重，使得在欧元区脚步踉跄的同时，德国企业还失去了极其仰赖的新兴市场支撑。

德国经济部称，整体来说德国第二季经济成长步伐快于第一季，而全球经济也持续温和加速。德国第一季经济微幅增长0.1%，勉强躲过了经济衰退。

不过经济部审慎指出，“来自中国的信号表明失去动能的程度比预期严重。这可能使亚洲迄今为止相对有活力的成长受到抑制。”

周一公布的数据显示，德国5月出口创2009年末以来最大月度降幅 ，5月工业生产亦下挫 ，显示进口虽表明内需强劲，但经济仍难以凝聚动能。