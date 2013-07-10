台湾债市：五年公债殖利率微幅收跌，贝南克谈话前夕台债出现窒息量

* 台债殖利率大致游走平盘 * 观望气氛浓厚 * 退场观望致量能急冻 * 静待贝南克谈话指引 路透台北7月10日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周三微幅收 跌。全球债市聚焦美联储主席贝南克今日稍晚谈话，市场观望气氛浓厚，台债主流券殖利率 整日在窄幅区间波动，成交量能冻出窒息量。 交易员指出，在贝南克谈话的不确定性因素笼罩下，市场交投相当谨慎，五年期公债10 2/2开盘前15分钟都没有成交纪录，且今日102/2成交量不到30亿台币，还不到平日成交量20 0余亿元的两成，量能萎缩情形更甚于昨日，显然经过上个月震撼教育后，市场选择退场观 望。 “现在状况不明，没有人要玩!”一本地银行交易员说。 交易员表示，台债五年期及10年期主流券殖利率周一急弹到近两年收盘高位，贴近短线 恐慌气氛的满足点，吸引空方先行获利出场，而台债连两日陷入技术性回档修正，静待贝南 克释出量化宽松(QE)退场时程的进一步指引。 周三全球市场关注美国联邦储备理事会两件大事，包括发布6月18-19日货币政策会议记 录及美联储主席贝南克在美国国家经济研究局会议上发表演说，主题为“美国中央银行的一 世纪：目标、框架职责”。 多数交易员暂估明日五年券102/2殖利率主要交投区间暂看1.08-1.15%，10年券102/6主 要区间暂看1.50-1.55%。不过交易员强调仍须视贝南克谈话内容对周三稍晚美债的影响而定 。 美国公债价格周二守住前一日的多数涨幅，暗示投资者在价格回落，收益率攀升后支撑 市场。由于市场对美联储将缩减购债规模的前景做出强烈反应，导致公债价格走低。美国10 年期公债 价格基本持平，收益率保持在2.63%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -1.90 1.1060 1.1060-1.1300 28.0 10 102/6 -0.60 1.5220 1.5150-1.5280 7.0 20年新券(102甲8期)、30年新券(102甲9期)将分别于23日、30日进行公开标售。交易员 认为，月底同时有两档长券要标售，在此不确定因素下，长券殖利率表现略有压力，也担心 带动其他年期公债殖利率水准。 “财政部密集性标长券，搞得大家人仰马翻! ” 一位大型银行台债交易员说。 上述交易员指出，随着美联储主席释出今年可能启动减持购债的消息，债市利率风险意 识抬头，而此时财政部密集标售长债，寿险公司竞标的意愿稍有降低，导致市场对长券殖利 率标高的担忧增温，增添长券端偏空的因子。 另有票券交易员表示，目前市场交投还是集中在较短年期的公债身上，且市场稍有担忧 长券殖利率标高恐拖累10年期公债102/6殖利率表现，因此近日殖利率回档修正力道较小。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.5220 5 102/2 1.1060 2 102/4 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)