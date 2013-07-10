表格：LME金属库存最新变化--7月10日

中国债市动态：国债招标弱于预期打压二级情绪，国债期货收窄涨幅
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透伦敦7月10日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 646,000 -4,125 锡 14,410 持平 铅 194,875 -1,100 锌 1,020,150 -4,900 铝 5,425,425 -8,150 镍 194,712 +1,296 铝合金 68,100 持平 NASAAC 110,000 +480 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 金 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> (编译 王翔琼; 审校 艾茂林)
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
路透苏黎世4月4日 - 瑞士工程集团ABB已经收购奥地利工业自动化业者Bernecker & Rainer Industrie-Elektronik(简称B&R)，此举符合其扩大产品线以强化竞争实力、挑战德国竞争对手西门子工厂设备业务的战略。