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货币新闻 | 2013年 7月 10日 星期三 16:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--7月10日

路透伦敦7月10日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
   品种     最新库存       变动
    铜       646,000     -4,125
    锡        14,410       持平
    铅       194,875     -1,100
    锌     1,020,150     -4,900
    铝     5,425,425     -8,150
    镍       194,712     +1,296
  铝合金      68,100       持平
  NASAAC     110,000       +480
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种   库存数据      库存分布            品种   库存数据      库存分布
 铜     MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅  MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡  MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合  MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                             金                
 镍     MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>  NASAA  MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 王翔琼; 审校 艾茂林)

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