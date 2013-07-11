中国公开市场：本周继续暂停操作，亦无到期资金投放

全球金市：金价持稳，地缘政治疑虑提供支撑
0101GMT，现货金几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。
路透上海7月11日 - 业内人士周四透露，中国人民银行今日公开市场仍未进行操作；而本周在继续暂停操作的同时，亦无到期资金投放。
随着资金面持续向好，市场上对于中国央行恢复公开市场操作的预期有所抬头，不过周二公开市场仍继续暂停操作，延续此前两周以来的态势；尽管月初存款准备金例行调整的考验已过，但年中财税缴款还在进行中，流动性仍面临一些压力，央行因此谨慎应对。
在经历近期”钱荒“后，为安抚市场，中国央行公开市场上周连续第二周未进行任何操作，从而实现连五周净投放，当周净投放460亿元人民币。 (完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 边竞; 审校 张喜良)
0101GMT，现货金几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。
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