中国公开市场：本周继续暂停操作，亦无到期资金投放

路透上海7月11日 - 业内人士周四透露，中国人民银行今日公开市场仍未进行操作；而本周在继续暂停操作的同时，亦无到期资金投放。

随着资金面持续向好，市场上对于中国央行恢复公开市场操作的预期有所抬头，不过周二公开市场仍继续暂停操作，延续此前两周以来的态势；尽管月初存款准备金例行调整的考验已过，但年中财税缴款还在进行中，流动性仍面临一些压力，央行因此谨慎应对。