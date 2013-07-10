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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 16:24 BJT

全球金市：黄金守在一周高点附近，关注美联储主席讲话

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1253.16 4.32 +0.35 -25.16

现货银 19.20 -0.03 -0.16 -36.59

现货铂金 1362.24 -1.26 -0.09 -11.25

现货钯金 698.47 2.47 +0.35 0.93

COMEX期金 1252.00 6.10 +0.49 -25.29 34942

COMEX期银 19.19 0.05 +0.25 -36.70 7284

汇率

欧元/美元 1.2806

美元/日圆 100.57

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 张涛)

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