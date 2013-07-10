中国债市：现券疲弱，机构对未来一段时间流动性前景和资金成本心存谨慎

路透基点：台湾兴富发建设签署106.5亿台币担保贷款案--TRLPC
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
路透北京7月10日 - 中国银行间债市周三现券收益率上行，走势疲弱。交易员认为，虽然当前资金面稳定，但机构对未来一段时间流动性前景和资金成本心存谨慎，这种忌惮心理压制欠佳的进出口数据对债市的利多效应未得以显现。
受访交易员对于现券后市走势的预期观点不一，他们认为，短线看除资金外，将于下周一公布的二季度国内生产总值(GDP)等数据值得关注。如果数据弱于预期，或有望对债市构成支撑。
“市场情绪很弱，今天七年国债招得也不好。(二级市场)利率债收益率上来5个基点(bp)左右，信用这边成交很少。”上海一银行交易员称。
对于影响今日市场的因素，北京一银行交易员表示，部分机构预期未来资金面可能不如之前那么宽松，资金成本中枢往上抬，这样现券收益率受到影响。
中国财政部周三招标的七年期固息国债，中标利率大幅高于市场预期，且认购倍数创今年记账式附息国债招标次低。交易员称，早间现券中长端二级市场抛压略显沉重，一定程度抑制了一级招标结果，再加上目前机构对财政缴税等收紧流动性的担忧仍存，致本期国债招标遇冷。
中国6月进出口出现17个月来罕见的双双负增长，远低于市场预期。在全球经济增长乏善可陈，人民币兑美元升值的背景下，下半年贸易前景仍不容乐观。 另外，国家统计局将于下周一(15日)召开经济运行情况新闻发布会，公布GDP等数据。
二级市场，剩余期限约9.8739年的固息国债130011券最新成交 在3.59%，上日尾盘为3.54%；剩余期限约6.5452年的固息国债130003券最新报价 在3.52%/3.49%，上日尾盘为3.45%/3.41%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.2608 3.6044
上日 3.2509 3.6079
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 3.6322/3.5700 国债参考率报价 3.4040/3.3380 金融债参考率报价 3.8813/3.8175 (完)
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路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透上海4月5日 - 清明小长假后首个交易日，中国央行继续暂停逆回购，银行间市场 资金面周三维持紧平衡。目前来看，存款准备金例行调整影响暂不明显。对非银机构来说， 跨过季末，七天及以上期限资金价格明显回落，融资成本有所降低。 交易员认为，转到月初，财政投放因素不复存在。随着逆回购存量的不断下降，公开市 场连续净回笼效应恐慢慢增加，下一步需关注央行何时会恢复公开市场资金供给。 华北一银行交易员称，早盘资金面“紧平衡，没那么松，大行有出一些，但也不是特别 多。” 她并表示，今日是存款准备金例行调整日，不过据其观察，目前该因素对资金面影响暂 不明显。线下资金方面，同业存单发行利率有所下行，但幅度不算太大。 中国央行稍早公告，因银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场继续不进行操 作，为连续第八日暂停操作。考虑到清明假日到期顺延部分，单日净回笼900亿元人民币。 至此，逆回购最新存量余额为2,000亿元。 上海一券商交易员补充说，今日已有对非银机构报出不到4%的七天回购价格，较季末前 明显回落