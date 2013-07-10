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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 16:29 BJT

中国债市：现券疲弱，机构对未来一段时间流动性前景和资金成本心存谨慎

路透北京7月10日 - 中国银行间债市周三现券收益率上行，走势疲弱。交易员认为，虽然当前资金面稳定，但机构对未来一段时间流动性前景和资金成本心存谨慎，这种忌惮心理压制欠佳的进出口数据对债市的利多效应未得以显现。

受访交易员对于现券后市走势的预期观点不一，他们认为，短线看除资金外，将于下周一公布的二季度国内生产总值(GDP)等数据值得关注。如果数据弱于预期，或有望对债市构成支撑。

“市场情绪很弱，今天七年国债招得也不好。(二级市场)利率债收益率上来5个基点(bp)左右，信用这边成交很少。”上海一银行交易员称。

对于影响今日市场的因素，北京一银行交易员表示，部分机构预期未来资金面可能不如之前那么宽松，资金成本中枢往上抬，这样现券收益率受到影响。

中国财政部周三招标的七年期固息国债，中标利率大幅高于市场预期，且认购倍数创今年记账式附息国债招标次低。交易员称，早间现券中长端二级市场抛压略显沉重，一定程度抑制了一级招标结果，再加上目前机构对财政缴税等收紧流动性的担忧仍存，致本期国债招标遇冷。

中国6月进出口出现17个月来罕见的双双负增长，远低于市场预期。在全球经济增长乏善可陈，人民币兑美元升值的背景下，下半年贸易前景仍不容乐观。 另外，国家统计局将于下周一(15日)召开经济运行情况新闻发布会，公布GDP等数据。

二级市场，剩余期限约9.8739年的固息国债130011券最新成交 在3.59%，上日尾盘为3.54%；剩余期限约6.5452年的固息国债130003券最新报价 在3.52%/3.49%，上日尾盘为3.45%/3.41%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.2608 3.6044

上日 3.2509 3.6079

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.6322/3.5700 国债参考率报价 3.4040/3.3380 金融债参考率报价 3.8813/3.8175 (完)

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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 康熙泽; 审校 曾祥进)

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